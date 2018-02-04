В евангельской притче о блудном сыне, слышанной нами сегодня в преддверии Великого Поста, Церковь раскрывает нам учение о покаянии. В ней рассказывается, как согрешивший человек сначала уходит от Бога, а потом через покаяние возвращается к Нему. Все главные этапы покаяния мы можем увидеть на примере блудного сына, своевольно покинувшего родительский дом.

1. Первый этап — призыв Божией Благодати. Пути и способы, посредством которых благодать Божия воздействует на человека, могут быть очень разнообразны. Здесь уместно вспомнить обращение Савла, когда по пути в Дамаск ему явился Христос. В результате гонитель Савл стал святым Апостолом Павлом, известным всему христианскому миру. Ещё один случай. Когда ап. Павел беседовал с собравшимися женщинами из города Фиатиры, его слушала и Лидия, продавщица дорогих тканей из этого города. «Господь отверз сердце ея внимать глаголам Павла» (Деян. 16:14). Здесь ясно отмечено действие предваряющей благодати Божией во время проповеди, в результате чего крестилась сама Лидия и домашние её.

Вот пример из современной жизни. Молодой человек ранним утром с большой скоростью мчался по городу на легковом автомобиле. Благо, дорожных инспекторов поблизости не было видно. Перекрёсток обрисовался слишком поздно, и мощная машина, легко преодолев бордюр и придорожную горку, влетела капотом прямо в низкое окно здания. Здание это оказалось епархиальным управлением Русской Православной Церкви. У молодого человека появились серьёзные причины задуматься о Боге и о смысле жизни.

В притче о блудном сыне таким знаковым событием послужил голод, поразивший его в далекой стране. Господь вразумил грешника скорбью. Так бывает нередко — лишь, когда соберутся тучи и грянет гром, мы начинаем испуганно креститься и спрашивать у знакомых дорогу в храм. Внимая воздействию предваряющей благодати, человек начинает осознавать свою греховность, чувствует свою безмерную вину перед Богом. У каждого человека в жизни бывает несколько таких случаев, когда благодать призывает его. Как ответит человек на призыв Божий?

2. Второй момент обращения к Богу так и называется — ответ человека на призыв Божий. Блудный сын в притче отозвался так: «..Встану я и пойду к Отцу моему».

Не всегда человек отзывается. Но даже неверующий понимает, что призывы были, и поэтому на суде Божием никто не сможет оправдаться, что не было случаев, которые бы привели его к Богу.

3. Ответ на призыв Божий приводит человека к осознанию своей греховности и раскаянию. Это третий момент обращения грешника.

Осознание греха — действие ума, а раскаяние — действие чувства. Раскаяние — это жгучее чувство сожаления, что грех сделан. На этом этапе человек должен принять решение порвать с грехом и идти с просьбой о помиловании к Небесному Отцу, то есть на Исповедь. Блудный сын из евангельской притчи выразил свое раскаяние такими словами: «..Отче, согрешил я на небо и пред Тобою, и уже недостоин называться сыном Твоим».

4. Дальше происходит встреча Бога и кающегося грешника в таинстве Исповеди. Грешнику необходимо перед лицом Божиим назвать свои грехи и признать свою виновность. В притче о блудном сыне это выражено словами: «Отче, согрешил я на небо и пред Тобою, и уже недостоин называться сыном твоим, прими мя хотя бы в число наемников твоих». Это те же самые слова, которые он уже говорил прежде наедине с самим собой. Теперь он говорит их Богу в присутствии священника.

5. В конце притчи Бог по-отечески прощает блудного сына и в его лице каждого покаявшегося грешника. Отец даёт ему новую одежду, обувь, перстень, устраивает праздник. Эти предметы одежды означают различные духовные дары, необходимые для благочестивой жизни, например, новая одежда — прощение грехов; перстень указывает на восстановление сыновства. Обувь нужна, чтобы ходить по путям Господним, она означает благодатную помощь в исполнении Заповедей. Праздник и телец, по словам многочисленных толкователей Священного Писания — это Литургия и Причащение.

Слово Божие говорит нам о неразрывной связи между раскаянием грешника и его прощением. Если грешник искренне кается, он будет обязательно прощён Богом. «Радость бывает на небесах об одном грешника кающемся».

Братья и сестры! употребим время, назначенное Святой Церковью для приготовления к подвигу святой Четыредесятницы, сообразно назначению. Время земной жизни нашей безценно: в это время мы решаем вечную нашу участь. Да даруется нам решить вечную участь нашу во спасение наше, в радование нам! «Яко несть воля пред Отцем Небесным, да погибнет один от малых сих» человеков, умаленных и уничиженных грехом.

Богу нашему слава всегда, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Архимандрит Борис (Долженко)