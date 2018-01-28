«Боже, милостив буди мне, грешному». Говоря эту молитву, мы вспоминаем притчу о мытаре и фарисее, рассказанную Иисусом Христом.

Притча повествует нам о том, как два человека пришли в храм и молились во время службы. Самая обычная ситуация. Все мы тоже приходим в храм, и каждый из нас молится по-своему, в свою меру: один при этом старается следить за службой; другой просит чего-то; третий вспоминает грехи и переживает о чём-то своем. У всех нас разное состояние души и разная степень церковного образования. Так оно было и 100, и 1000 лет назад.

Среди многих пришли в храм два человека — мытарь и фарисей. О мытарях мы уже говорили — это сборщики налогов. Мытарь отбирал деньги у иудеев, отдавал ненавистным римлянам, и сам на этом наживался. Хуже мытаря не было человека. Он был всеми презираем, это был символ грешника.

Другое дело фарисей. Фарисеи были ревнителями веры. Это были люди, которые во всем старались исполнить закон Божий, старались всеми силами жить праведно, благочестиво, соблюдали все предписания закона: в какие дни поститься, когда какие праздники нужно отмечать, когда положено идти в храм. Они знали Священное Писание, многие даже заучивали большие его отрывки наизусть. И весь народ их почитал, уважал, называл учителями.

И вот два таких человека – всеми уважаемый фарисей и всеми презираемый грешник мытарь – входят в храм и молятся Богу, каждый про себя. Евангелие повествует нам, что представляла собой молитва фарисея. Прежде всего, он обращается к Богу и говорит: «Боже! благодарю Тебя». Дальше указал на свое отличие от других людей: я не такой как они – грабители, обидчики, прелюбодеи. Тут он вспомнил про мытаря, и мытаря помянул среди прочих, что он не такой, как этот мытарь. Далее он перечисляет свои заслуги перед Богом: «я пощусь .. два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю».

Одновременно с фарисеем молился сборщик налогов, но делал это иначе, он просто говорил: «Боже! будь милостив мне грешнику!»

В духовной жизни много парадоксов. Фарисей думал, что раз он исполняет предписания закона и, значит, всё в порядке, его ждёт лоно Авраамово. Мытарь же предписаний закона не исполняет – такому с благочестивыми праотцами не место.

Но Господь рассудил иначе. За своё смирение мытарь ушёл оправданным. И можно смело утверждать, что после этой молитвы мытарь встанет на путь исправления. А у фарисея все добрые дела оказались перечеркнуты его превозношением, его гордостью.

Среди слушающих эту притчу иногда возникает недоумение: может быть, благодарить Бога — это плохо, а надо только каяться? Но с другой стороны, мы помним и евангельскую историю об исцелении прокаженных. Один из них вернулся и поблагодарил Спасителя за выздоровление, и Христос поставил его в пример другим прокаженным. Нам известно, что в Церкви существуют благодарственные молитвы, например, по Причащении, благодарственный молебен. В чём же тут дело?

Ошибка фарисея была в том, что он, благодаря Бога за свою праведность, не замечал при этом своих грехов, и, в первую очередь, гордости. Это подобно тому, как если бы человек благодарил за своё здоровье, будучи в этот момент внутри смертельно больным и не замечая этого. Мытарь же вёл себя более благоразумно: он тоже был опасно болен, но его болезнь была на виду, он понимал свою тяжёлое положение и просил об исцелении.

Евангелие о мытаре и фарисее читается на Литургии в преддверии Великого Поста и учит нас, что Богу неугодно, когда мы осуждаем других и хвалимся своими добрыми делами, а особенно неуместно это делать во время поста и молитвы. И ещё одну важную мысль пытается донести до нас сегодняшнее Евангелие: гордых Бог смиряет, а смиренных возносит и даёт им благодать.

Эта неделя по уставу сплошная, то есть, нет поста в среду и пятницу.

Всех вас поздравляем с воскресным днём!