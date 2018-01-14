Мы с вами, как и весь христианский мир вступили в Новый 2018 год. Время завершило свой годовой круг, и жизнь как бы начинается с чистого листа.

Это время, как правило, сопряжено с особенными чаяниями для каждого человека. В наступающем Новом Году большинство окружающих нас людей имеют особые надежды: школьники надеются успешно перейти в следующий класс, студенты имеют намерение закончить учебное заведение и получить путёвку в жизнь. Рабочие и служащие озабочены тем, чтобы не потерять работу, чтобы и дальше обеспечивать семью и себя всем необходимым для нормальной жизни. Кто-то мечтает провести отпуск у моря, кто-то — приобрести долгожданное жильё. Всё это естественно и нормально для жизни простых людей.

Конечно, скоротечность времени в падшем мире создает почву для опасений: ты не успеешь, пропустишь что-то важное, чего-то лишишься. И в этом заключается страшная ловушка, соблазн попытаться «ухватить своё» там, где не следует. Это и погоня за славой, и за богатством, и за удовольствиями, и столь распространенная ныне погоня за здоровьем, доводящая людей до полного умоисступления и потери сил. Но уж таков потребитель: он пытается дотянуться до всего, что может схватить его рука, и скорбит о том, до чего дотянуться не может. Наши дни наполнены страшными примерами того, к каким крушениям приводит эта безумная погоня.

Благодаря новостям, каждый день мы бываем свидетелями катастроф, войн, пожаров, жестоких аварий, несправедливости, воровства — это создает в сердце очень вредную атмосферу уныния, отчаяния, нежелания жить. Такая ситуация неестественна, потому что для человека неестественно быть участником всех событий, которые происходят во всём мире. Сердце не может выдержать такого напряжения и грубеет, а это крайне нежелательно. Огрубевшее сердце гораздо труднее воспринимает чужую скорбь, оно уже не может сочувствовать ближнему, с радующимся радоваться, а с печалящимся печалиться. Важнейшее свойство человеческого сердца — сочувствие чужому страданию. Именно сочувствие во многом определяет нашу человечность.

Но самое грустное, что если заглянуть в глубину души большинства окружающих нас людей, то мы не увидим там мыслей о Боге! Если бы многие хорошие люди хотя бы ненадолго оторвались от телевизоров и смартфонов, приподнялись над земными делами, оглянулись вокруг, посмотрели на современный мир христианскими глазами, их жизнь наполнилась бы другими смыслами и красками.

Уклад жизни православного христианина всегда был тесно связан с церковным календарем и церковными праздниками. Такой строй жизни рождал в русском человеке чувство сопричастности к Священной истории и многовековой жизни Церкви. Он становился зрителем и даже в какой-то степени участником Благовещения Богородице, Рождества Христова, Входа в Иерусалим, Воскресения и Вознесения Господня, Воздвижения Честнаго Креста.

Церковные праздники освящают собою время, делают его благодатным и спасительным для тех, кто всей душою участвует в них. Потому что в этих праздниках участвуют не только живущие на земле, но и Ангелы, и сонмы святых, и души умерших. В эти дни торжествует Небо и земля.

Гражданские праздники — это события, относящиеся к временному порядку вещей, и вне земной жизни они теряют свое значение. Церковные же праздники, в отличие от гражданских, выходят за пределы земной жизни и принадлежат вечности.

В эти святые дни мы поздравляем друг друга, благодарим Бога за всё, что было в прошедшем году, дарим друг другу подарки, которые напоминают, что мы друг друга помним и любим. Хочется всем пожелать в наступившем году плодотворного труда, поменьше ссор, почаще приступать к церковным Таинствам. Пусть Новый год будет для всех вас добрым и благоуспешным, и да сопровождает вас на всех жизненных путях милующая сила Божия.