Сегодняшний день, 6 января, именуется Православной Церковью Рождественским сочельником (Кутейником). Он предшествует празднику Рождества Христова и завершает Рождественский пост. Название «Сочельник» происходит от слова «сочиво» — особенного постного блюда, которое готовят в этот день. Это пшеничный или рисовый взвар с медом и фруктами. В этот день не едят до появления первой звезды — в воспоминание о звезде Вифлеема, указавшей волхвам путь к месту рождения Христа.

Канун праздника Рождества Христова также именуют Навечерием праздника. Обычай совершать Навечерие перед праздником Рождества Христова древний. Это видно из того, что уже в IV веке было определено, как праздновать Навечерие, если оно случится в день воскресный (Феофил Александрийский, прав. 1).

6 января, в Рождественский сочельник, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит Божественную литургию св. Василия Великого в Храме Христа Спасителя. Торжественные богослужения пройдут также во всех храмах Русской Православной Церкви. В песнопениях Божественной литургии в этот день отражено вселенское значение воплощения Сына Божия.

Поздним вечером, ближе к полуночи начнётся торжественная Всенощная, переходящая в Божественную литургию. В ночь на 7 января 2018 года, в праздник Рождества Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавит богослужение в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя.

С начала дня Рождества верующие приступают к разговению, когда можно вкушать скоромную пищу после длившегося сорок дней поста.

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