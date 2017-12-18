Русская линия
Сводка новостей от 18 декабря 2017

Этот день в Русской истории
Сегодня мы вспоминаем русского первопечатника диакона Ивана Федорова, а также государственного деятеля Великого князя Михаила Николаевича…

Первопечатник Иван Федоров Будущий русский первопечатник диакон Иван Федоров родился ок. 1510 года. Предположительно, И. Федоров обучался в Краковском университете, знал древнегреческий, латынь; и в 1532 получил степень бакалавра. Был дьяконом церкви Николы Гостунского в Московском Кремле.

В 1564−65 совместно с Петром Мстиславцем напечатал первые точно датированные русские книги. Вследствие «озлобления. от многих начальник и священноначальник, и учитель» Федоров с Петром Мстиславцем оставил Москву и в 1568−70 издал две книги (вторую уже без своего «клеврета»), в имении Заблудово, которое принадлежало покровителю Православия в Литве гетману Г. А. Ходкевичу.

Когда Ходкевич уже не мог ему более оказывать поддержку, Федоров перебрался во Львов (1572), где организовал собственную типографию и напечатал две первые точно датированные книги.

В 1575−76 Федоров был управителем Дерманского Свято-Троицкого монастыря, находившегося во владениях князя Острожского. Затем в Остроге напечатал новые книги (1578−81). В 1583 Федоров возвратился во Львов, занимался литьем пушек и демонстрировал изобретенную им складную пушку в Вене императору Рудольфу. Умер Иван Федоров во Львове, похоронен в Онуфриевском монастыре.

Среди книг, напечатанных Иваном Федоровым: «Апостол-тетр» (1564, с добавлениями — 1574); Часовник (два изд. 1565); Учительное Евангелие (1569); Псалтырь с Часословцем (1570); Азбука (два изд. — 1574, 1578), важный памятник восточнославянской педагогики; Псалтырь и Новый Завет (1580); книжка «Собрание вещей нужнейших» Тимофея Аннича (1580); «Хронология» Андрея Рымши (1581); первая полная славянская Библия, известная как Острожская (1580−81).

Великий князь Михаил Николаевич Сегодня также день памяти видного государственного и военного деятеля, председателя Государственного Совета Великого князя Михаила Николаевича, скончавшегося в 1909 году.

Он родился 13 октября 1832 года и был четвертым сыном Императора Николая I и Императрицы Александры Федоровны (брат Императора Александра II). В 1848 г. Великий князь начал действительную военную службу в артиллерии, получив через год звание капитана, в 1850 г. — полковника и в 1852 г. — генерал-майора. В этом звании Михаил Николаевич принял участие в Крымской войне, находился в осажденном Севастополе, участвовал в сражении под Инкерманом (награжден орденом св. Георгия IV ст.), командовал всей артиллерией, расположенной на северной стороне города, с 1855 г. командовал артиллерией гвардейского пехотного и резервного кавалерийского корпусов.

По окончании войны Великий князь был произведен в генерал-лейтенанты и принял командование гвардейской кавалерийской дивизией. С восшествием на престол старшего брата — Императора Александра II, Михаил Николаевич был назначен членом Государственного Совета, а 25 января 1856 г. приступил к исполнению обязанностей генерал-фельдцейхмейстера с получением одновременно генерал-адъютантского звания. В эти же годы Великий князь принял на себя множество государственных и общественных обязанностей: стал вице-председателем комиссии, учрежденной для улучшения службы и быта военнослужащих; членом комитета об учреждении кавалерийской академии; начальником 2-й легкой гвардейской кавалерийской дивизии, а с 1857 г. — начальником артиллерии отдельного гвардейского корпуса; в 1859 г. — членом комитета для рассмотрения состояния укреплений Балтийского и Черного морей. 9 февраля 1860 г. был назначен на пост главного начальника военно-учебных заведений, а 25 августа произведен в генералы от артиллерии.

Великий князь Михаил Николаевич С 1860 г. — генерал от артиллерии и главный начальник военно-учебных заведений. В 1862 г. Михаил Николаевич был отправлен наместником на Кавказ (с 1864 г. — главнокомандующий Кавказской армией). Под его руководством были окончательно покорены Чечня, Дагестан и Западный Кавказ. 15 июня 1864 г. награжден орденом св. Георгия 2-й степени за покорение Западного Кавказа и окончание Кавказской войны. На Кавказе проводил реформы, которые в те годы велись по всей России: освобождение крестьян от крепостной зависимости, реформа крестьянского и народного управления, судебная, административная и военная реформы, улучшение путей сообщения и финансов.

В годы Русско-турецкой войны за освобождение балканских народов от турецкого владычества, Михаил Николаевич руководил осадой Карса, разбил армию Мухтара-паши на Аладжинских высотах (турецкая армия была полностью уничтожена, потеряв только убитыми 15 тысяч человек, вся бывшая у турок артиллерия досталась русским), вел переговоры с турками о сдаче России Батумского края. 9 октября 1877 г. Михаил Николаевич был удостоен ордена св. Георгия 1-й степени «..за разбитие наголову кавказскими войсками под личным предводительством Его Высочества армии Мухтара-паши в кровопролитном бою 3 октября 1877 года на Аладжинских высотах и принуждение большей части оной сложить оружие».

С 1878 г. — генерал-фельдмаршал. В 1881 г. Великий князь был назначен председателем Государственного Совета (оставил пост в 1905 г. По состоянию здоровья, но до смерти оставался почетным председателем). Михаил Николаевич состоял председателем Александровского комитета о раненых, почетным вице-президентом Михайловской военной академии, почетным членом Николаевской академии Генерального штаба, Николаевской инженерной и Военно-медицинской академий, почетным членом Русского географического общества.

С 1903 г. в связи с болезнью Михаил Николаевич подолгу жил на юге Франции, в Каннах, отойдя от государственных и общественных дел. Похоронен в Санкт-Петербурге. В 1914 г. Великому князю Михаилу Николаевичу был установлен памятник в Петергофе.

Русская линия

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Этот день в Русской истории
Сегодня мы вспоминаем русского первопечатника диакона Ивана Федорова, а также государственного деятеля Великого князя Михаила Николаевича...
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