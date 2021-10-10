Откуда появилось в русском языке слово «талант»? Для обозначения выдающихся человеческих способностей? В русский язык это слово пришло из Евангельских притч, одну из которых мы сегодня слышали.

Человек некий, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое: и одному дал он пять талантов, другому два, иному один, каждому по его силе; и тотчас отправился.

Получивший пять талантов пошел, употребил их в дело и приобрел другие пять талантов; точно так же и получивший два таланта приобрел другие два; получивший же один талант пошел и закопал [его] в землю и скрыл серебро господина своего.

По долгом времени, приходит господин рабов тех и требует у них отчета. И, подойдя, получивший пять талантов принес другие пять талантов и говорит: господин! пять талантов ты дал мне; вот, другие пять талантов я приобрел на них. Господин его сказал ему: хорошо, добрый и верный раб! в малом ты был верен, над многим тебя поставлю; войди в радость господина твоего. Подошел также и получивший два таланта и сказал: господин! два таланта ты дал мне; вот, другие два таланта я приобрел на них. Господин его сказал ему: хорошо, добрый и верный раб! в малом ты был верен, над многим тебя поставлю; войди в радость господина твоего.

Подошел и получивший один талант и сказал: господин! я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал, и, убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле; вот тебе твое. Господин же его сказал ему в ответ: лукавый раб и ленивый! ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал; посему надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я, придя, получил бы мое с прибылью; итак, возьмите у него талант и дайте имеющему десять талантов, ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у неимеющего отнимется и то, что имеет; а негодного раба выбросьте во тьму внешнюю: там будет плач и скрежет зубов. Сказав сие, возгласил: кто имеет уши слышать, да слышит! (Мф.25, 14−30).

Под господином в притче подразумевается Сам Господь Иисус Христос, под Его возвращением — Второе пришествие и Страшный суд. Его рабы — это христиане. Какое же богатство получил от Христа каждый христианин? Это Евангельское учение, благодать Божия, и ещё, что немаловажно, участие в церковной жизни.

Первоначально эта притча была рассказана узкому кругу Апостолов, причём незадолго до Крестных страданий. От Апостолов в тот исторический момент зависело очень многое, а именно — распространение христианства по вселенной и спасение всего человечества. Им никак нельзя было «закапывать в землю» апостольское служение и таланты, полученные от Христа для этого служения, о чём они и получили грозное предупреждение через притчу. Возможно, в то время через неё Господь хотел вразумить Иуду и обличить его злые мысли по отношению к Себе, уже тогда имевшие место. Впоследствии талант апостольства был взят от Иуды в соответствии с притчей и передан апостолу Матфию, включенному в число двенадцати Апостолов вместо предателя.

Евангельское учение для всех одинаково, поэтому в Евангелии от Луки в подобной притче говорится, что десять слуг получили каждый по одной мине и после старались её преумножить. А в Евангелии от Матфея под видом талантов говорится о благодати и церковном служении, которые даются каждому по его силе, поэтому кто-то получил пять талантов, кто-то два, а кто один. В первую очередь эта притча касается священнослужителей, которые поставлены хранить самые основы Церковной жизни, совершать таинства, богослужение и раздавать людям духовную пищу. Но не стоит думать, что церковное служение касается только епископов и священнослужителей, его имеют и миряне. Они занимают своё скромное, но необходимое место и в богослужении, и в жизни приходов, без их участия храмы опустеют, и само бытие земной Церкви сделается невозможным.

Но эта притча, как и многое в Евангелии, имеет и более широкий смысл, касаясь каждого человека в отдельности, где бы и в какое время он не появился на свет. Нет такого человека, который не имел бы какой-нибудь уникальной способности, особого дарования, и каждому неплохо было бы задать себе вопрос: «Что же я получил от Бога?» — чтобы увидеть в себе эти дары. А дальше нельзя допустить, чтобы серебро Господа год за годом лежало у нас мёртвым грузом в осуждение по причине нашей лени, нашей легкомысленности. Таланты, вручённые нам, нужно преумножать, пускать в оборот во славу Божию, на пользу людям, Церкви, Отечеству. Награда за усердие у «рабов добрых, благих и верных» будет не только на суде Божием, но уже и в этой жизни: в душе в виде добродетелей, и везде вокруг: в хозяйстве, в науке, в искусстве, в семье, в обществе.

Богу нашему слава всегда, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Архимандрит Борис (Долженко)