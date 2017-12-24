Сегодня при чтении Евангелия мы слышали притчу о званых на вечерю. Почему Спаситель на этот раз прибег к притче? Потому что у ветхозаветных людей не было понятия о Царстве Небесном. Что-то понять они могли только с помощью сравнений, каких-то знакомых образов.

Это похоже на то, как если слепому пытаться объяснить, что такое весна. Можно попытаться сделать это через звуки, которые он слышит. Есть музыкальные пьесы, называются «Времена года». Послушает слепой, например, про апрель: там можно услышать, как падают капли с сосульки в лужу, почувствовать весеннюю радость, выраженную в музыкальных звуках. Хотя бы что-то он поймёт, почувствует.

Так и Царство Небесное Христос Спаситель изобразил при помощи пира. Почему? Потому что для плотского человека самое приятное и радостное времяпровождение — это когда он пирует, всё здесь ему приятно: и яства, и музыка, и собравшиеся за столом люди. На самом деле в Царстве Небесном не так, это всего лишь образ, образ всем понятный. И главное в сегодняшнем повествовании даже не сам пир, а искушение, которое произошло с гостями. Хозяин всё приготовил и послал за почётными гостями раба, а они стали отказываться под разными предлогами: кто купил волов, кто участок земли, кто женился. Раб вернулся и сообщил: «Никто не хочет идти на твой пир!» Хозяин огорчился и даже разгневался, и сказал рабу: «Если почётные гости не захотели прийти, то пойди на улицы, на дороги, и приведи сюда больных, хромых, бездомных, нищих, чтобы наполнился дом мой, чтобы не пропало зря всё приготовленное». И дом наполнился такими гостями.

Эта притча непосредственно относилась к еврейскому народу и язычникам времён земной жизни Иисуса Христа. Первая проповедь Евангелия была обращена к еврейскому народу. Они были первыми приглашены в Царство Божие, причём им проповедовал Сам Христос Спаситель. Но они отвергли Евангельскую проповедь и этим лишили себя вечной блаженной жизни. Тогда апостолы были посланы к язычникам, населявшим Римскую империю, которые в отношении истинной веры были слепыми, хромыми и заблудшими. И они наполнили дом Божий — Церковь Христову. Это сейчас нас не очень трогает, потому что всё это уже свершилось в истории, и мы оглядываемся на минувшее. А в то время, когда притча о званых на брачный пир говорилась ученикам Христовым, никто ещё не знал, что будет дальше с Евангельским учением, с еврейским народом, с христианством. Тогда эта притча была для всех необычайно интересна, потому что в ней заключалось пророчество о будущих событиях.

А к нам, к нашему времени, имеет ли эта притча отношение? Обязательно имеет. Евангелие — оно вечное, и всегда будет иметь отношение к современности.

И сейчас слуги Божии продолжают приглашать гостей в Дом Божий — Церковь и в Царство Небесное. И как по притче, самые богатые, высокопоставленные, здоровые и умные, за редким исключением, отказываются. А приходят в основном болящие, скорбящие, престарелые. И Господь их принимает, утешает, лечит, вразумляет и спасает.

Вот идёт человек первый раз в Церковь и думает: сейчас я увижу святых, соль земли, сейчас я увижу Царство Божие на земле. А придёт он, посмотрит на народ церковный, на нас с вами. Это совсем не самые образованные, не самые здоровые, не самые богатые. Напротив, в основном нуждающиеся в помощи, в социальной защите, люди грешные, больные. Неужели это и есть те, которых Бог избрал из всех живущих на земле, которым Он благоволил даровать вечную жизнь, Царство Небесное? Да, вот такое стадо Христово. Такое оно было уже во времена апостольские, об этом пишет Апостол Павел: Посмотрите, братия, кто вы, призванные: не много [из вас] мудрых по плоти, не много сильных, не много благородных; но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное; и незнатное мира и уничиженное и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить знатное, — для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом (1Кор.1.26−29). Их заслуга только в том, что они отозвались на призыв Божий и пришли. Звали-то всех, и в первую очередь хороших — но все отказались. Не пропадать же всему тому, что сделано Богом для спасения людей? Сын Божий пришёл на землю, принял Крестную смерть, Воскрес из мёртвых, основал Церковь; в каждой стране, а в России и в каждом городе, есть христианские храмы и священники, совершается богослужение. И всё это будет напрасным, если не будет верующих, если не будет приходящих. А те, кто пришёл, могут, с Божией помощью, и поумнеть, и очиститься от грехов, и выздороветь, измениться к лучшему. Всё возможно с Божией помощью! Нужно только помнить о том, что в Церкви предлагается не в готовом виде Царство Небесное, а предлагается путь, которым надо идти, чтобы туда попасть.

Архимандрит Борис (Долженко)