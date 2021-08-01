Сегодня Святая Церковь предлагает нам чтение из Евангелия от Матфея о том, как Господь исцелил расслабленного, которого принесли и положили перед Ним. «И, видя Иисус веру их, сказал расслабленному: дерзай, чадо! прощаются тебе грехи твои. При сем некоторые из книжников подумали про себя: Он богохульствует. Иисус же, видя помышления их, сказал: для чего вы мыслите худое в сердцах ваших? Что легче сказать: прощаются тебе грехи, или сказать: встань и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, — тогда говорит расслабленному: встань, возьми постель твою, и иди в дом твой. И он встал, взял постель и пошел в дом свой».

Это Евангелие для нас очень утешительно по нескольким причинам. Оно даёт ответ на вопрос: «Можем ли мы молиться за других, угодно ли это Богу?» Случай с исцелением расслабленного подтверждает, что Господь и слышит, и принимает такие молитвы.

Ещё данное повествование важно тем, что в нём прикровенно говорится о Божестве Иисуса Христа. Время говорить людям эту истину прямо ещё не подошло, но Своим вопросом-загадкой Господь уже начинает готовить их к мысли, что Он не только Сын Человеческий, но и Сын Божий.

Наконец, сегодняшняя Евангельская история имеет непосредственное отношения и к каждому из нас, потому что и мы бываем часто расслабленны телесно и душевно. И не только мы. Вокруг, куда бы ни упал наш взгляд, мы видим такую же картину безволия и безсилия: современный человек уже не может с утра до вечера трудиться на грядках, ухаживать за скотиной, не в состоянии досмотреть престарелых родителей, не может даже хорошо помыть посуду после еды.

И христианским подвигом земля тоже оскудела, подвижников почти совсем не осталось. Каждый из нас пытается молиться, пытается что-то сделать для спасения, но видит, что ничего не получается и впадает в уныние, и даже отчаяние. Поэтому, когда мы читаем жития святых, нам кажется, что не может быть, чтобы люди так постились, чтобы люди так молились, делали такие добрые дела, чудеса. Нам кажется это невозможным, потому что это невозможно для нас.

Однако сегодня Евангельское чтение вселяет в нас надежду, оно говорит, что нельзя унывать из-за того, что мы такие немощные. Несмотря ни на что, пусть самыми маленькими шагами, необходимо идти путём христианским. И на этом пути, прежде всего прочего, нам нужно стать порядочными людьми, которые не врут, не сквернословят, которые держат своё слово, не порабощены так называемым вредным привычкам, которые живут в законном браке и воспитывают детей, в воскресные дни и великие церковные праздники посещают храм, читают утренние и вечерние молитвы — и это, на фоне современного безудержного растления и падения, будет уже немало, это будет уже почти подвиг.

Через сегодняшнее Евангелие Святая Церковь утверждают нас в этом, пусть небольшом, христианском подвиге, предлагая наглядный пример. Был расслабленный человек, он ничего не мог: не мог ни поклонов класть, ни Писание читать, ни принести жертву от своих трудов, ни Иерусалим в праздник посетить. Но он мог верить, надеяться на милость Божию, молиться. И вот, когда пришло время, Господь его восставил. Подобным образом Господь и нас в своё время воздвигнет от расслабления, подаст духовные силы, чтобы и мы могли подняться и радостно пойти в настоящий дом свой, к небесному Отечеству.

Аминь. Всех вас с воскресным днём

Архимандрит Борис (Долженко)