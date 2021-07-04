Господь посетил нашу землю Своей великой милостью, подав нам в помощь и заступление целый сонм угодников Божиих в земле Русской просиявших. В каждом уголке нашей страны есть местночтимый угодник Божий, который своими молитвами и подвигом освятил этот уголок земли.

Они жили на нашей земле раньше нас. Они собрали нашу страну, 1/6 часть суши на планете, так что все нам завидуют, и мы можем жить, просто продавая ресурсы. Какие они строили храмы! Какие они писали иконы! Как они постились и молились! Какие толстые книги они писали от руки! Как храбро они сражались с врагами! Какие они были честные и великодушные! Какие они строили города и монастыри среди лесов и болот! Какие у них были крепкие семьи, как много у них было детей! Как они почитали родителей и старших! Как они любили Русскую землю! Об этом можно прочитать в их житиях, как это было раньше. А сейчас этого осталось очень мало. Потому что всё доброе в людях рождалось и рождается от веры. А когда вера в людях оскудевает — оскудевает и всё остальное.

Хотелось бы, чтобы русские люди, имея перед своими взорами столь многочисленные примеры святости, стали достойными продолжателями благочестивой жизни наших предков, оставаясь, как и они, всегда верными чадами Русской Православной Церкви.

Всех вас с праздником Всех святых в земле Русской просиявших!

Архимандрит Борис (Долженко)