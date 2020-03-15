Церковь ставит на большой высоте тех мужей, которые изложили учение о духовной жизни, потому что вещи, которые касаются внутренней духовной жизни, трудно формулируются: в языке нет слов, выражающих эти предметы, приходится прибегать к иносказаниям, аллегориям, притчам. Только опытно проходя эти вещи, человек может правильно понять, что за этим стоит, ощутить божественные энергии, увидеть Фаворский свет. Великий Пост — время молитвы, покаяния и духовных подвигов. Именно поэтому в неделю 2-ю Великого Поста Церковь установила праздновать память свт. Григория Паламы, изложившего учение об умном делании и нетварных божественных энергиях, которые обращены к миру и доступны человеческому восприятию.

Житие святителя Григория Паламы

Святитель Григорий Палама, архиепископ Солунcкий, защитник православного учения о Божественном свете, родился в 1296. Отец святого Григория был важным сановником при дворе императора Андроника II Палеолога, но вскоре умер. Император сам принял участие в воспитании и образовании осиротевшего мальчика, обладавшего прекрасными способностями и большим прилежанием.

Император хотел, чтобы юноша посвятил себя государственной деятельности, но Григорий, едва достигнув 20 лет, удалился на Святую Гору Афон и поступил послушником в монастырь Ватопед, где под руководством прп. Никодима Ватопедского начал путь подвижничества и принял монашеский постриг. Мать Григория вместе с его сестрами также приняла монашество.

После преставления прп. Никодима инок Григорий в течение 8 лет проходил молитвенный подвиг под руководством старца Никифора, а после кончины последнего перешел в Лавру прп. Афанасия Афонского. Через три года, стремясь к более высоким ступеням духовного совершенства, он поселился в небольшой отшельнической обители Глоссия. Настоятель этой обители стал учить юношу сосредоточенной духовной молитве — умному деланию, которое постепенно совершенствовалось монахами, начиная с великих пустынников IV века. Опытное применение умного делания, требующее уединения и безмолвия, получило у афонских подвижников название исихазма (от греч. исихия — покой, молчание).

Из-за угрозы нападения турок святой Григорий с другими братиями перебрался в Фессалоники, где был рукоположен в сан священника. Свои обязанности пресвитера св. Григорий сочетал с жизнью аскета. В субботу и воскресенье пастырь совершал Богослужение и произносил проповеди. Он собрал небольшую общину монахов-отшельников и руководил ею в течение 5 лет.

В 1331 году Григорий Палама вернулся на Афон и уединился в скиту св. Саввы, где занялся богословскими трудами, которых не оставлял уже до конца жизни.

Около 1330 года на Афон из Калабрии приехал ученый монах Варлаам. Познакомившись с духовной жизнью исихастов, он объявил умное делание еретическим заблуждением на основании догмата о непостижимости существа Божия. Варлаам вступил в спор с монахами и пытался доказать тварность Фаворского Света; при этом он не стеснялся поднимать на смех рассказы иноков о молитвенных приемах и о духовных озарениях. Почему не могли ученый муж Варлаам Калабрийский и его сторонники вместить опыт святогорских отцов? Почему он казался им фантазией, прелестью и даже самой ересью? Почему они этот опыт уничижали и высмеивали? Потому что сами такого опыта не имели. Они не жили молитвой и не знали Бога, открывающегося усердно ищущим Его. Они знали о Нем, но не знали Его — такое бывает нередко.

Святитель Григорий, защищая учение о Божественном Фаворском Свете, говорил: «Напыщенные мирской тщетной мудростью и не внимающие мужам, опытным в духовном учении, когда слышат о Свете, осиявшем Господа на горе Преображения и виденном Апостолами, думают видеть в нем нечто чувственное и сотворенное, хотя Сам Спаситель ясно показал, что этот Свет не сотворен, назвав его Царством Божиим».

Тот Неисповедимый Свет воссиял Апостолам во время, когда Господь молился. Этим показано, что родительницей такого блаженного видения бывает молитва, и что оно подается тем, которые, при постоянном упражнении в подвигах добродетели и молитвы, устремляют ум свой к Богу.

На Константинопольском Соборе 1341 года в храме Святой Софии произошел спор святителя Григория Паламы с Варлаамом о природе Фаворского Света. Собор принял учение святителя Григория Паламы о том, что Бог, недоступный в Своей Сущности, являет Себя в энергиях, которые обращены к миру и доступны восприятию, но являются несотворенными.

Хотя учение Варлаама было осуждено как ересь и сам он предан анафеме, споры между паламитами и варлаамитами на этом не закончились. К числу варлаамитов принадлежал даже Константинопольский патриарх Иоанн Калекас (1341−1347). Этот патриарх подверг святителя Григория не только церковному наказанию, но и темничному заключению, которое продолжалось три года. В 1347 году, когда Иоанна Калекаса на патриаршем престоле сменил Исидор, святитель Григорий Палама был освобождён и возведён в сан архиепископа Солунского.

Накануне преставления ему явился в видении свт. Иоанн Златоуст. Со словами «В горняя! В горняя!» святитель Григорий Палама мирно преставился к Богу 14 ноября 1359 года. Уже через девять лет после кончины он был причислен к лику святых. В наше время мощи свт. Григория почивают в храме в Фессалониках, а на Афоне сохранилась пещера, где он жил и молился.