И один из них, законник, искушая Его, спросил, говоря: Учитель! какая наибольшая заповедь в законе?

Иисус сказал ему: возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душею твоею и всем разумением твоим: сия есть первая и наибольшая заповедь; вторая же подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя; на сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки.

Когда же собрались фарисеи, Иисус спросил их: что вы думаете о Христе? чей Он сын?

Говорят Ему: Давидов. Говорит им: как же Давид, по вдохновению, называет Его Господом, когда говорит: сказал Господь Господу моему: седи одесную Меня, доколе положу врагов Твоих в подножие ног Твоих? Итак, если Давид называет Его Господом, как же Он сын ему?

Мф., 92 зач., XXII, 35−46.

Сегодняшнее Евангельское чтение замечательно тем, что в нём указано, какая заповедь самая важная во всём Законе Божием. Среди законников и фарисеев были на этот счёт разные точки зрения: одни считали, что это жертвоприношения, другие, что обрезание, а некоторые самым важным считали соблюдение покоя в субботу. Этот неразрешимый, по их мнению, вопрос один из книжников и задает сегодня Иисусу Христу. Ответ оказался простым и совершенно неожиданным: главных заповедей в Законе Божием две. Первая – возлюби Бога твоего всем сердцем твоим. И вторая – возлюби ближнего своего как сам себя. На этих двух заповедях утверждается весь Закон Божий.

И действительно, если мы посмотрим на 10 Заповедей Ветхого завета, то первые 4 говорят как надо любить Бога: не сотвори себе кумира, не произноси имя Божие всуе, святи день покоя. А следующие 6 заповедей учат любви к ближнему: чти родителей, не убивай, не кради, не прелюбодействуй, не клевещи, не отнимай то, что принадлежит ближнему.

Но есть и ещё одна трудность в понимании этого вопроса: какой любовью любить Бога и ближнего: как мы любим родственников, друзей, детей, наставников? Эти чувства заслуживают уважения, в земной жизни они неоценимы. Но Закон Божий имеет ввиду не эти чувства, знакомые каждому из нас, а любовь духовную. В отношении Бога это соблюдение Его Заповедей. «Кто имеет заповеди мои и соблюдает их – тот есть любящий Меня», – говорит Спаситель в Евангелии от Иоанна. А любовь к ближнему – это, в первую очередь, забота о его спасении.

Земная любовь обычно хочет доставить дорогому существу приятное и оградить его от страданий. А христианская любовь часто бывает сурова, потому что хочет видеть ближнего не в аду, а в Царстве небесном. А для этого приходится не только поздравлять и угощать пирожными, но и наказывать. За большие грехи – сильнее. И особенно в нежном возрасте. С сердечной болью, с жалостью, но тем не менее. Чтобы воспитать здравое понятие, что есть добро, а что зло. Чтобы человек с детского возраста понял, что за зло придётся обязательно нести наказание.

Когда мы читаем творения Святых Отцов, мы видим, что не можем вести такую высокую жизнь, нести таких подвигов как они, что христианство век от века ослабевает. А, может быть, настоящее христианство уже совсем нас покинуло? Есть один важный признак, по которому это можно определить. Этот признак указал Сам Господь. Если имеете любовь между собою, то вы Мои ученики. Значит, где нет любви между самими христианами, прихожанами, духовенством, братиями, там уже нет и самого христианства. Здесь имеются ввиду не какие-то особые душевные восторги по отношению друг к другу, поцелуи, объятия, уверения в любви, а доброе отношение, взаимопомощь, сострадание. За этим надо особенно внимательно следить, и поддерживать, поскольку мы склонны главное внимание направлять на внешние вещи: благолепие, чистоту, строительство, посещаемость. А самого главного, при всём этом, можно незаметно лишиться.

Всех вас поздравляем с воскресным днем!

Архимандрит Борис (Долженко)