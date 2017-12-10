Сегодня мы слышали Евангельское чтение о том, как Спаситель исцелил скорченную женщину (по-славянски сляченную) в субботний день в синагоге. Те, кто жил в Иерусалиме, имели возможность прийти в храм, чтобы помолиться,. Но Иерусалимский храм в Ветхом завете был единственный, и другие храмы где-либо строить запрещалось. Только в Иерусалимском храме можно было приносить жертвы, совершать богослужение со священником. Прочие иудеи, жившие далеко от Иерусалима, по субботам собирались в синагоги — молитвенные дома, где хранились свитки Священного Писания, и они могли послушать учителя Закона Божия и захожих проповедников. В такую синагогу пришёл Христос, здесь и произошло событие, о котором сегодня повествует Евангелие от Луки. 13.10−17:

В одной из синагог учил Он в субботу. Там была женщина, восемнадцать лет имевшая духа немощи: она была скорчена и не могла выпрямиться.

Иисус, увидев ее, подозвал и сказал ей: женщина! ты освобождаешься от недуга твоего. И возложил на нее руки, и она тотчас выпрямилась и стала славить Бога.

При этом начальник синагоги, негодуя, что Иисус исцелил в субботу, сказал народу: есть шесть дней, в которые должно делать; в те и приходи́те исцеляться, а не в день субботний.

Господь сказал ему в ответ: лицемер! не отвязывает ли каждый из вас вола своего или осла от яслей в субботу и не ведет ли поить? Сию же дочь Авраамову, которую связал сатана вот уже восемнадцать лет, не надлежало ли освободить от уз сих в день субботний?

И когда говорил Он это, все противившиеся Ему стыдились; и весь народ радовался о всех славных делах Его.

Начальник синагоги был глубоко возмущен, что исцеление произошло в субботу. Начальником обычно избирали самого уважаемого и благочестивого из местных жителей, и он считал своим долгом смотреть за порядком во время молитвенных собраний. В связи с этим ему показалось, что такой поступок Спасителя нарушает заповедь о субботнем покое. И ему было очень обидно, когда Спаситель при всех назвал его лицемером и привёл ему пример с ослом. Осёл не понимает, что суббота. Он будет реветь без остановки. А хозяин скажет: «Жди, ори. В субботу ничего нельзя делать». Нет. Каждому жалко своего осла — осёл будет страдать, может заболеть! Поэтому каждый из присутствующих, в том числе и начальник синагоги, водили их поить даже по субботам. «Почему же Я не могу, — сказал Христос, — в субботу развязать эту дочь Авраама, которую связал сатана? Почему же вам не жалко Божие создание? Разве она хуже осла?»

Не зря это Евангелие читается в воскресный день, потому что поступок начальника синагоги свойствен всем людям вообще. Человек склонен идти по самому простому пути — действовать по инструкции, формально, и не напрягать лишний раз свою голову. Но при таком подходе Закон нередко вступает в противоречие со здравым смыслом и с целью, ради которой сам закон был дан. Чтобы правильно пользоваться законом, надо понимать его цель и дух.

Главный принцип Закона Божия — любовь к Богу и ближнему, и все остальные заповеди должны быть этому подчинены, к этому направлены. Когда упускается из вида любовь к человеку, и возникает ситуация как с начальником синагоги. Да, Священное Писание говорило «храни день субботний». Однако то же Писание учило любить Бога и ближнего как самого себя. Проявить же эту любовь в субботу было нельзя. Получалось противоречие. Поэтому Спаситель стал исправлять эту ошибку в толковании, и учить, что в субботу можно делать добро.

В Евангельском Законе нельзя видеть только набор запретов и разрешений, как это было в Ветхом Завете. Спаситель переводит закон Божий с каменных скрижалей на скрижали человеческого сердца. В Новом Завете важен не тот или иной внешний поступок, а преображение души через покаяние, внутреннюю чистоту, сердечное устремление к Богу. Да, сердечное устремление к Богу, Богу нашему слава, Отцу и Сыну и Святому Духу, во веки веков. Аминь

Архимандрит Борис (Долженко)