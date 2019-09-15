Был некоторый хозяин дома, который насадил виноградник, обнёс его оградою, выкопал в нем точило, построил башню и, отдав его виноградарям, отлучился.

Когда же приблизилось время плодов, он послал своих слуг к виноградарям взять свои плоды; виноградари, схватив слуг его, иного прибили, иного убили, а иного побили камнями.

Опять послал он других слуг, больше прежнего; и с ними поступили так же. Наконец, послал он к ним своего сына, говоря: постыдятся сына моего. Но виноградари, увидев сына, сказали друг другу: это наследник; пойдем, убьем его и завладеем наследством его. И, схватив его, вывели вон из виноградника и убили.

Итак, когда придет хозяин виноградника, что сделает он с этими виноградарями? Говорят Ему: злодеев сих предаст злой смерти, а виноградник отдаст другим виноградарям, которые будут отдавать ему плоды во времена свои.

Иисус говорит им: неужели вы никогда не читали в Писании: камень, который отвергли строители, тот самый сделался главою угла? Это от Господа, и есть дивно в очах наших?

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Еврейский народ лишился виноградника, то есть Церкви, за убийство Иисуса Христа Сына Божия. Это произошло через 40 лет, во время Иудейской войны. Римские легионы после долгой осады взяли штурмом Иерусалим, сожгли храм. Иудеи после этого рассеялись по разным странам и лишились земли обетованной. Вместе с гибелью Иерусалима и храма погибла и Ветхозаветная Церковь, потому что все праздники, жертвоприношения, избрание священников и первосвященников могло по закону быть совершаемо только в Иерусалимском храме и больше нигде. Затем Палестину захватили арабы-мусульмане.

На протяжении многих веков еврейский народ пытался восстановить своё государство в Палестине и Иерусалимский храм, но ничего не получалось до последнего времени. Только после 2-ой Мировой войны на карте мира вновь появилось государство Израиль, и часть евреев получили возможность вернуться на историческую родину. Сейчас они ведут войну с арабами, пытаются вернуть свои прежние территории, мечтают восстановить храм. Заготавливают для него стройматериалы, выращивают жертвенных животных, шьют одежды для священнослужителей, ходят молиться к Стене плача. Но на месте, где стоял их храм, сейчас находится святыня мусульманского мира мечеть Аль-Акса.

Кому же отдал Бог Свой виноградник? Христианам. Они стали Новым народом Божиим. И русский народ получил свою часть виноградника — Русскую Православную Церковь. А условия пользования виноградником остались те же, которые указаны в притче: нужно отдавать Хозяину виноградника плоды Его. Какие же это плоды? Надо любить Бога и исполнять Его Заповеди.

Почти тысячу лет Православие было духовной опорой России, источником её культуры и могущества. Многие исследователи истории ищут причины революции. А главная причина в том, что народ охладел к вере, перестал приносить Богу плоды, особенно высшие слои российского общества. Их больше привлекали идеи французской революции, свободы, равенства, прогресса. Они восхищались Западом и тяготились Православием, самодержавной властью помазанника Божия, и, наконец, свергли его и убили. И думали, что теперь будут сами распоряжаться в винограднике Божием. Но вместо этого свергшие царя лишились и имущества, и отечества, а кто не успел убежать за границу, то и живота своего. А виноградник, Российская Церковь, был варварски вытоптан и расхищен дикими зверями. Но не до конца. За молитвы прежних русских святых и новомучеников нам кое-что от него осталось. И если мы хотим сохранить его, надо приносить плоды: любить Господа и исполнять Его Заповеди: не убивай, не кради, не прелюбодействуй, чти отца и мать, и прочие.

Архимандрит Борис (Долженко)