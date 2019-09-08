Однажды к Спасителю, слышали мы сегодня в Евангельском чтении, подошёл юноша и спросил:

Учитель благий! что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную? Он же сказал ему: что ты называешь Меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь [вечную], соблюди заповеди. Говорит Ему: какие? Иисус же сказал: не убивай; не прелюбодействуй; не кради; не лжесвидетельствуй; почитай отца и мать; и: люби ближнего твоего, как самого себя. Юноша говорит Ему: все это сохранил я от юности моей; чего еще недостает мне? Иисус сказал ему: если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим; и будешь иметь сокровище на небесах; и приходи и следуй за Мною. Услышав слово сие, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Иисус же сказал ученикам Своим: истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное; и еще говорю вам: удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие . (Мф.19,16−24)

Почему же? Чем богаче человек, тем больше он занят. Даже если богатство просто лежит в виде денег, оно требует попечения о себе, чтобы сохранить его от воров, от преступников, чиновников, родственников, от их зависти, хитрости, алчности. От инфляции.

Современная же жизнь так устроена, что деньги надо постоянно куда-то вкладывать. Если же этого не делать, то, хотя бы человек не пьянствовал, не играл в казино, не ездил на заграничные курорты, не участвовал в авантюрах, он всё равно будет беднеть. Деньги год от года дешевеют, и поддержание состояния требует постоянных усилий, напряжения ума, воли, встреч с разными людьми. При этом вести серьёзную духовную жизнь становится невозможно. Деньги есть, а покоя, отдыха, свободного времени нет. Не говоря уже о различных соблазнах, которые богатому человеку доступнее, поэтому от них труднее удержаться. В общем, верблюду проще пройти сквозь игольные уши.

Юноша, который пришёл к Спасителю, откуда получил богатство? Скорее всего, по наследству. И ему ещё надо было учиться им управлять, а потом жить жизнью богатого человека. И на этом пути достичь духовного совершенства, о котором он спрашивал, ему было невозможно. Ему надо было выбирать: или богатство, или глубокая духовная жизнь. Господь предложил ему второй путь — раздать свое имение нищим и стать Его учеником. Но юноша не решился и отошёл. Рыбаку Петру было легче оставить свою старую лодку и чиненую-перечиненую сеть. Он тут же всё бросил и пошёл за Христом. Так происходит и в наши дни.

В сегодняшней Евангельской истории мы можем увидеть также и последовательность духовного возрастания. Сначала надо потрудиться в исполнении 10 заповедей Закона Божия, которые были известны ещё в Ветхом Завете: не убивай, не кради, не прелюбодействуй, чти отца и мать. Но на их исполнении духовное совершенствование не заканчивается. Далее идут подвиги нестяжательности, целомудрия, послушания, это, по сути дела, те самые обеты, которые дают монашествующие. Спаситель не налагает их на всех как обязательные, но те, кто ищет дальнейшего духовного совершенствования, принимают их на себя добровольно. Такие люди, слава Богу, до сих пор встречаются. Которые ищут вечную жизнь, которые не просто посвящают какое-то небольшое время на богоугодные дела, но для которых Царство небесное — это главная цель и смысл жизни. Благодаря им существуют наши монастыри, строятся и открываются храмы, возрождается наша Церковь.

Поздравляем всех с воскресным днём!

Архимандрит Борис (Долженко)