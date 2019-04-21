Сегодня, в последнее воскресение перед праздником Пасхи, мы празднуем Торжественный вход Господень в Иерусалим.

Бывает, что земные цари время от времени посещают свои владения, своих подданных. В таких случаях подданные устраивают торжественную встречу, выражают свою великую радость и верноподданнические чувства. И было бы странно, если бы подданные не узнали своего царя, не оказали внимания и отнеслись к нему равнодушно. Точно также, когда Царь Небесный сошёл на землю и воплотился, народ Божий и всё земное творение должны были воздать своему Владыке подобающую славу и почести. Для этого торжества Господь избрал сегодняшний день накануне Своих страданий.

Воссев на осла, Спаситель направился в Иерусалим. Почему для этого торжественного события Господь избрал осла, а не другое, более благородное животное, например, белого коня? Чтобы показать, что Ему на земле не нужны царский дворец и корона с бриллиантами. «Царство Моё не от мира сего», — сказал Он Пилату. И ещё одну глубокую мысль являет собой осёл. Часто к этому животному относятся как к символу неразумия. По святоотеческому толкованию, осёл изображал языческие народы, которые были неразумны в отношении богопознания, но впоследствии приняли христианство, как осёл принял на себя воссевшего Христа.

Между тем, множество народа вышло навстречу Спасителю. При виде Его людей охватило ликование: одни махали пальмовыми ветвями, другие кричали «осанна сыну Давидову, благословен грядущий во имя Господне Царь Израилев!», третьи бросали ему под ноги свои одежды.

«Ликуй от радости, дщерь Сиона, се Царь твой грядет к тебе кроткий, сидя на молодом осле», — такими словами пророк Захария за 400 лет до Рождества Христова предсказал это событие. Дочерью Сиона он называет в своём пророчестве не Иерусалим с его жителями, которые через несколько дней предали Спасителя, а Христианскую Церковь, которая в этот день вот уже 2 тысячи лет ликует и воздает царские почести Иисусу Христу. Потому что Христос в Церкви Царь, а мы христиане — его народ. В восточных странах люди употребляли для торжественных встреч пальмовые ветви, а мы, по русскому обычаю, веточки вербы. Потому что верба – это первое растение, которое после зимы подает признаки жизни в нашем суровом климате, и она заменила нам пальмы.

Завтра начинается страстная седмица. Постараемся провести это время менее рассеяно, чем обычно, а у кого получится — почаще приходить в храм, читать Евангелие, размышлять над своей жизнью, чтобы в ней что-то изменилось к лучшему.