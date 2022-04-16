О воскрешении четверодневного Лазаря слышал каждый христианин, который не первый год ходит в Церковь. Для чего же Господь совершил это чудо?

Во-первых, для того, чтобы закончить притчу о Богатом и Лазаре. Как мы помним, богач в аду просил Авраама, чтобы Лазарь был послан для свидетельства к его сродникам. А Авраам ответил, что это бесполезно, если кто и из мертвых воскреснет, они не уверуют. Так оно и произошло. Когда Господь воскресил Лазаря, израильские старейшины еще больше озлобились и решили убить и его, и Того, Кто его воскресил, как можно быстрее.

Во все времена находились люди, которые не верили в воскресение. Были такие и во время земной жизни Спасителя, это были последователи учения садуккеев. Поэтому воскрешение Лазаря еще имело целью уверить современников Спасителя, и людей всех стран и народов, которые услышат Евангелие, в истинности всеобщего воскресения мертвых, как поется об этом в тропаре: «Общее воскресение прежде Твоея страсти уверяя, из мертвых воздвигл еси Лазаря Христе Боже».

А какое отношение имеет это события к нам? Самое непосредственное: каждого из нас Господь воскресит как праведного Лазаря, когда придет время. Есть еще и духовный смысл этого события. Душа каждого человека так повреждена грехом, что она нуждается не в лечении каких-то отдельных недостатков, а в чуде духовного воскресения, в преображении всей души. И это преображение совершается с человеком, когда он приходит к Православию, воцерковляется, участвует в Таинствах Крещения, Миропомазания, Причащения и Исповеди. Поздравляем всех с праздником.

Архимандрит Борис (Долженко)