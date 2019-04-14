В следующее воскресение мы будем праздновать Вход Господень в Иерусалим. А в сегодняшнем Евангельском чтении мы слышали историю, происшедшую накануне этого события. Господь говорил ученикам, что приближается вход в Иерусалим, и Он будет схвачен, предан в руки язычников, распят на Кресте, и в третий день воскреснет. Однако апостолы слушали, но не понимали Его слов. Они не допускали и мысли, что всё может прямо так и случиться. Они воспринимали только, что приближается торжественный вход в Иерусалим.

К Спасителю подошли апостолы Иаков и Иоанн, сыновья Зеведеевы, и стали просить, чтобы Господь исполнил их просьбу. А что же они просили? А они просили Господа посадить одного по правую, а другого по левую сторону от Себя во царствии Своем. Господь же, выслушав их, сказал: «Сами не знаете, чего вы просите». Они полагали, что Иисус Христос, после входа в Иерусалим, воцарится и будет царствовать подобно другим великим царям: как Давид или Соломон. Но в Иерусалиме готовились совсем другие события. А воцариться Спасителю предстояло в Царстве Небесном. Но в Царстве Небесном занять место по правую и по левую сторону от Него сыновья Зеведеевы не были достойны, да они об этом и не просили. Они имели ввиду именно Царство земное. Поэтому Спаситель сказал им: «Вы сами не знаете, чего вы просите».

Узнав об этом поступке Иакова и Иоанна, прочие апостолы на них вознегодовали. Чтобы помирить учеников, Господь собрал их вместе и провёл с ними беседу на эту тему. У язычников, сказал Он, князья и вельможи господствуют над остальными и притесняют их, а в Церкви должно быть по-другому. Кто хочет среди вас быть большим, да будет всем слуга, а кто хочет быть первым, да будет всем раб. Эти слова означают, что власть надо воспринимать не как случай самому попользоваться благами, а как возможность послужить другим.

Апостолы исполнили полученное от Учителя наставление. Все они провели жизнь в великих трудах и приняли мученическую кончину. Никто из них не стал важным вельможей или богатым человеком, хотя им подчинялись христиане целых стран и через их руки проходили большие пожертвования от одной церкви к другой. Самым высоким титулом среди Апостолов было называться рабом Иисуса Христа. Так они и начинали писать свои послания: Павел раб Иисуса Христа, Иаков раб Иисуса Христа, Симон Петр раб и Апостол Иисуса Христа. Наставление Господа о власти и пример Апостолов особенно важны сейчас, когда в погоне за властью люди забывают о человечности, забывают о совести, о вечной жизни. Даже обманывают своих избирателей, не выполняют предвыборных обещаний.

Борьба за власть всегда была делом жестоким. Сколько преступлений было совершено, совершается и ещё произойдет в борьбе за власть! Для чего же люди так стремятся, рвутся к власти, преодолевая все преграды? На этот вопрос несложно ответить. Стремятся к власти люди с задатками лидеров, которые любят командовать. Ещё привлекает особый почёт, служебная колесница, хорошее жалование. Влиятельные сообщества (например производители пива, табачных изделий, всякие диаспоры) пытаются поставить у власти своего человека, чтобы он лоббировал их интересы и т. д. Так было издавна и сохранилось до наших дней.

Так неужели христианину нельзя быть начальником? Оказывается, не только можно, но даже и необходимо, потому что христианин — это лучший начальник. Он воспринимает свою должность как служение Отечеству, народу, ближнему, у него есть совесть, у него есть страх Божий. Поэтому он может принести наибольшую пользу для общества. И Бог им в помощь.