Сегодня хочется вспомнить один эпизод из Ветхого Завета. Выйдя из Египта, израильский народ оказался в аравийской пустыне. И, как сказано в книге Исход, «шли они три дня по палящей, безжизненной пустыне, и не находили воды». Наконец пришли в место, называемое Мерра. Слово «мерра» означает «горечь». Здесь был водоём, но вода была горькая, не пригодная для питья. И возроптал народ на Моисея, говоря: что мы будем пить?

В такой безвыходной ситуации Моисей возопил к Господу, и Господь показал ему дерево. Моисей бросил это дерево в воду, и вода сделалась сладкою. Обратим внимание, что по повелению Божию какое-то дерево было брошено в горькую воду, и горькая вода сделалась хорошей. Это чудо Божье является для нас особенно важным, потому что оно прообразно говорит нам о горькой человеческой жизни, наполненной страданиями, и о Древе Креста.

Чем замечателен современный человек в сравнении с человеком предыдущих эпох? Тем, что он всем недоволен, он постоянно жалуется, ему всё плохо, всё больно, всё нехорошо, всё не так. Он не хочет и не может страдать и жертвовать собой. Чтобы поступать по-другому, нужна сила духа, а у него этой силы нет, он очень слаб духовно.

Когда скорби сильно навалятся, многие люди обращаются к Церкви как последней надежде. И Церковь помогает, но не так, как они ожидали. Человек, приходя в храм, думает, что его будут утешать, успокаивать, избавлять от страдания. Но уже издалека ему виден Крест на куполе храма — символ страданий. Заходит, смотрит — и в храме стоит большое Распятие. И все вокруг осеняют себя крестным знамением. Он пытается рассказать как ему тяжело, а ему говорят: «Надо терпеть, нести свой крест. Господь терпел и нам велел».

Так и каждый, приходя в Церковь, должен, прежде всего, изменить своё отношение к скорбям. Всякое живое существо, пытается избежать боли, страданий. А нам надо научиться воспринимать их как лекарство от грехов, как крест, данный нам Богом для спасения. Если мы этому научимся, тогда страдания потеряют свою горечь, как воды Мерры, тогда мы перестанем их бояться. Более того, они сделаются со временем даже необходимыми для души. Страдания необходимы для очищения. Без них невозможно приобрести смирение. Многие христиане переживают, когда жизнь течёт слишком спокойно, когда долгое время нет никаких скорбей, трудностей. Уж не забыл ли меня Бог, спасаюсь ли я при такой жизни? Они начинают сами на себя добровольно принимать подвиги: ухаживать за больными, воспитывать чужих детей, вставать ночью на молитву, поститься по понедельникам, приходят убираться в храме в свободное время.

Сегодня, в 3 неделю поста, святая Церковь выносит Крест на середину храма, чтобы, глядя на него, каждый вспомнил о несении креста, о том, как много Христос претерпел для нашего спасения, и в этом нашёл для себя утешение и новые силы для продолжения подвига Великого Поста.

Компиляция РЛ из разных проповедей