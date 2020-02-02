Сегодня во всех храмах вспоминают человека по имени Закхей, который жил 2000 лет назад. Что же замечательного сотворил этот человек? Он влез на дерево, чтобы увидеть Господа Иисуса Христа. Как это случилось и что за этим последовало и рассказывается в сегодняшнем Евангельском чтении.

Христос Спаситель проходил через город Иерихон. Когда Он входил в любое селение, тут же собиралась толпа народа: кто-то хотел спросить о чём-то важном, кто-то надеялся получить исцеление от болезни, а кто-то просто посмотреть. Также и в городе Иерихоне собралась толпа народа. Среди людей был и важный чиновник, главный сборщик налогов по имени Закхей. Сборщиков налогов, которых называли мытарями, люди не любили. Их одновременно и боялись, и презирали — и было за что. Они могли и лишнее взять, и в тюрьму за неуплату посадить, да ещё и собирали эти налоги для оккупационной власти, для римлян.

Несмотря на всё это, Закхею очень хотелось увидеть Господа. Он был мал ростом, но голова у него работала хорошо. Он рассчитал, где будет проходить Иисус, и, забежав вперёд, залез на дерево, откуда вся дорога была видна как на ладони. Правда, для этого пришлось пожертвовать своим авторитетом: всё-таки он был важным чиновником и в городе его все знали. Мы очень зависим от общественного мнения, мы переживаем, когда люди нас высмеивают, сплетничают. Закхей всем этим пренебрёг, и Спаситель это оценил. Он остановился у дерева и сказал: «Закхей, слезай скорее, сегодня подобает Мне быть в твоём доме».

Закхей и надеяться не мог на такую честь. Он с большой радостью слез с дерева, принял Спасителя в своем доме и пригласил всех своих друзей-мытарей. И когда пришло время ему, как хозяину дома, сказать слово, Закхей поднялся и торжественно сказал: «Половину имения моего я раздам нищим, а кого чем обидел, возвращу вчетверо». Это был второй замечательный поступок Закхея за этот необыкновенный день. Этому поступку суждено было остаться в Церковной памяти на века, на тысячелетия, навсегда. И Спаситель сказал всем присутствующим: «Сегодня пришло спасение этому дому, потому что и Закхей — сын Авраама». Этим Господь показал, что хоть Закхей и мытарь, но он поступил как истинно верующий человек, и он достоин называться сыном Авраама по вере.

Покаяние Закхея показывает нам, что каяться в своих грехах надо не только словами, но ещё важнее — делами.

Если мы обидели ближнего языком, если перепутали чужое имущество со своим собственным, если доводили себя до состояния бессловесных животных, вели себя как лишённые разума, то надо не только исповедаться в этом, но и что-то вернуть, за что-то извиниться, что-то исправить.

Неделя о Закхее — эта первая весточка о приближающемся Великом Посте. Евангельские чтения в ближайшие воскресные дни особо подобраны так, что учат нас, как правильно молиться, поститься, каяться. Уже скоро мы услышим в храме песнопения «На реках Вавилонских» и «Покаяния отверзи ми двери, Жизнодавче».

Архимандрит Борис (Долженко)

Дерево Закхея в Иерихоне