Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!

Дорогие братия и сестры, сегодня Церковь прославляет праведного Иосифа Обручника, святого пророка и царя Давида и брата Господня по плоти — святого апостола Иакова, первого епископа Иерусалимской Церкви.

Евангельское чтение сегодняшнего дня весьма назидательно повествует о бегстве Святого Семейства в Египет. Евангелист Матфей говорит:

Когда же они (волхвы) отошли, — се, Ангел Господень является во сне Иосифу и говорит: встань, возьми Младенца и Матерь Его и беги в Египет, и будь там, доколе не скажу тебе, ибо Ирод хочет искать Младенца, чтобы погубить Его. Он встал, взял Младенца и Матерь Его ночью и пошел в Египет, и там был до смерти Ирода, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: из Египта воззвал Я Сына Моего. Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, весьма разгневался, и послал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его, от двух лет и ниже, по времени, которое выведал от волхвов. Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, который говорит: глас в Раме слышен, плач и рыдание и вопль великий; Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет.

По смерти же Ирода, — се, Ангел Господень во сне является Иосифу в Египте и говорит: встань, возьми Младенца и Матерь Его и иди в землю Израилеву, ибо умерли искавшие души Младенца. Он встал, взял Младенца и Матерь Его и пришел в землю Израилеву. Услышав же, что Архелай царствует в Иудее вместо Ирода, отца своего, убоялся туда идти; но, получив во сне откровение, пошел в пределы Галилейские и, придя, поселился в городе, называемом Назарет, да сбудется реченное через пророков, что Он Назореем наречется (Мф. 2, 13−23).

Бегство Иисуса Христа в Египет, предпринятое по наставлению Ангела Господня для того, чтобы не подвергся Он смерти, замысленной Иродом, представляет и нам пример для руководства на путях нашей жизни. И с нами в разных видах может встретиться подобное тому, что было с нашим Спасителем, то есть опасности и гонения. Когда предусматриваем какую-нибудь опасность жизни или опасность, угрожающую нашему здоровью или благосостоянию, не надобно безрассудно идти навстречу ей. Святой закон Божий и здравое рассуждение внушают нам заботиться о сохранении жизни и благосостояния, как даров Божиих, и обязывают нас устраняться от предусматриваемых опасностей. Могут, конечно, требовать иного наши высшие нравственные обязанности, ради которых человек должен бывает по доброй воле жертвовать всем, и даже своей собственной жизнью. Но когда таких случаев нет, тогда надо поступать так, как поступал Спаситель, — не вдаваться в опасность, уклоняться от неё, сколько возможно, не ожидая для нашего спасения каких-либо чрезвычайных промыслительных действий Божиих свыше, а пользуясь теми, которые находятся в наших руках.

Некоторые говорят: «Я, несмотря на опасности, предаюсь воле Божией, если угодно будет Богу, то Он сохранит меня». Но разве у Сына Божия не было средств для Своего спасения от Ирода? Он и тогда мог представить, если бы восхотел, в защиту Свою более, нежели двенадцать легионов Ангелов, но вместо этого употребляет естественные средства: несомый старцем Иосифом и Матерью Своею, бежит, подобно последнему из сынов человеческих, в Египет и таким образом спасает Себя. Так и нам должно поступать. Пользоваться доступными нам естественными средствами, а не искушать Господа ожиданиями в защиту нашу чудес и знамений, которые никогда не расточаются без крайней нужды.

Кроме того, взирая на Божественного Младенца, спасающегося бегством в Египет, и помышляя, с какими трудностями сопряжено было это путешествие и для Него, и для Матери с праведным старцем, мы должны воспринять дух мужества и терпения. Должны прогонять от себя мысль, которая внушает нам: «Зачем скорби и напасти, ведь они несвойственны нашей природе?» Мы должны знать, что тот, кто хочет работать Господу и служить Ему, должен, по слову премудрого Сираха, уготовить свою душу во искушение (Сир. 2, 1).

Истинный христианин — это воин и подвижник, которого за труды и подвиги его ожидают покой и награда — то, о чем сказал апостол Павел: Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку (1 Кор. 2, 9). Но где ожидает? Не здесь, на земле, а там, на Небе. Здесь же — многи скорби праведным (Пс. 33, 20) и терпением вашим спасайте души ваши (Лк. 21, 19), — говорит Господь.

Имея в виду всё это, и мы с терпением да совершаем свой подвиг спасения, взирая на начальника и совершителя веры, Господа Иисуса, Который, вместо предлежащей Ему славы претерпев бегство во Египет, не радев об уничижении, таким образом пройдя всю лествицу унижений и страданий, воссел одесную престола величествия на Небесах (Евр. 12, 1- 2). Ему же слава ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Архимандрит Кирилл (Павлов), 1961 г.