Рождество Христово уже зашагало по планете, посещая страну за страной от Востока до Запада. В эти дни мы чувствуем, что вокруг нас происходит нечто необычное. Люди наряжают ёлку, дарят друг другу подарки, посылают поздравительные открытки, дети не ходят в школу. В воздухе висит атмосфера чуда и тайны. Что же за причина происходящего? А причина в том, что 2017 лет назад в этот день Бог сошёл на землю, в мир пришёл наш Спаситель.

В этот день Он родился от Девы Марии и Святого Духа.

Святитель Григорий Богослов говорит: «Сегодня Безначальный начинается, Бесплотный воплощается и Невидимый видится». Где же произошло это событие? Оно произошло в Палестинском городе Вифлееме, в убогом вертепе. Спасителю, Господу нашему не нашлось места даже в гостинице. Только в пастушьей пещере, среди яслей, соломы, бессловесных скотов. С одной стороны, какое в этих событиях видится сверхъестественное смирение! В то же время, какая непостижимая Премудрость Божия!

Первыми потрясающую новость о воплощении Сына Божия узнали Ангелы и воспели восторженную песнь: «Слава в вышних Богу, и на земли мир, в человецех благоволение». Кроме Ангелов это было ещё открыто Вифлеемским пастухам, людям самым простым и бедным, и трём персидским царям, людям самым знатным и мудрым. Восточные мудрецы принесли Младенцу Христу три подарка, каждый с особым духовным смыслом. А все остальные люди были заняты в это время своими обычными делами или спали глубоким сном, не догадываясь о происходящих столь великих событиях. Итак, первыми поклонились Христу люди самые простые и самые мудрые. Это неудивительно. И сейчас мы видим, что те, которые находятся посередине между простотой и мудростью, к вере приходят нелегко.

Каждый Рождественский пост православный человек ощущает, что гражданский Новый год стоит в календаре как бы не на месте. Главный праздник — Рождество, от него Новый год получает свой смысл, свою радость, лучшие традиции, даже ёлку. И вот получается, что лошадь едет впереди телеги. Многие успевают так отпраздновать гражданский Новый год, что к Рождеству у них не остаётся ни сил, ни здоровья, только в карманах чувствуется облегчение. Поэтому сейчас всё больше людей отмечают Новый год по старому стилю, после Рождества, и это правильно. Очень хотелось бы дожить до времён, когда по всей России будут праздновать сначала Рождество, а потом уже Новый Год!

Сегодня важно вспомнить и о том, что Рождество Христово изменило мир, оно повлияло на все страны и народы, живущие по лицу земли. Оно смягчило и облагородило жестокие языческие нравы, оно превратило дикие варварские племена германцев, бриттов, галлов, славян, населявших Европу, в самые культурные и просвещённые народы на планете. И сейчас Рождество Христово продолжает изменять людей, особенно тех, кто запутался в грехах, у кого в душе неверие и пустота. Кто-то из них заглянет в эти дни в храм, в Церковь, и может быть, они родятся для жизни с Богом, и для них начнётся новый отсчёт времени. А телесный возраст здесь не имеет значения. Человек может родиться для духовной жизни и в 30 лет, и в 50, и даже в 80.

Всех вас поздравляем с 2017-м Рождеством Христовым!

Архимандрит Борис (Долженко)