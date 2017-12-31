Сегодняшнее воскресенье последнее перед Рождеством Христовым, называется неделей Святых Праотец. Здесь имеются в виду люди, принадлежавшие роду, из которого вышел Спаситель, его сродники по плоти. Мы читали в сегодняшнем Евангельском чтении перечисление их имен. Среди них Авраам, Исаак, Иаков, священник Аарон, царь Давид, царь Соломон.

Авраам, несмотря на свои грехи и немощи человеческие, имел главную добродетель, которой не имел почти никто из живущих в то время. Он веровал в единого Бога и молился Ему. Будучи уже старым он поверил, когда Господь сказал, что от него произойдет целый род, из которого придёт Спаситель мира. Когда у Авраама наконец родился сын, Господь решил испытать его веру и повелел Аврааму принести Исаака в жертву. И если бы ангел не остановил его, Авраам бы это сделал. Такая глубокая вера вменилась ему в праведность. Святая Церковь называет его отцом всех верующих.

С нашей, христианской точки зрения, не всё то, что делали в своей жизни Авраам, царь Давид, царь Соломон, может быть приемлемо для христианина. Но надо помнить, что та эпоха, когда они жили, была не христианской, а эпохой язычества, когда творились такие жестокости и такие грехи, о которых и читать-то страшно, а если среди этого жить, то можно просто поседеть от ужаса.

Они жили до пришествия Спасителя, поэтому у них не было таких средств борьбы с грехом как Крещение, Причащение. Поэтому иногда они согрешали, но в то же время они умели по-настоящему и каяться в своих грехах. Все они жили ожиданием пришествия Спасителя, и это ожидание, которое передовалось от Авраама из рода в род, было для них путеводной звездой

Всё самое лучшее, что было в этих святых Отцах, воплотилось в Пресвятой Богородице, из Которой пришёл в мир наш Спаситель.

Поздравляю всех вас с неделей Святых Отцов и приближающимся праздником Рождества Христова.

Архимандрит Борис (Долженко)