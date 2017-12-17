Благодарность занимает почётное место среди христианских добродетелей, и в первую очередь — благодарность к Богу и к людям, от которых мы видели добро. Сегодняшнее Евангельское чтение (Лк. XVII, 12−19) специально предназначено для того, чтобы научить нас благодарности. Оно повествует о том, как Спаситель исцелил десять прокажённых мужей.

По пути в Иерусалим, прокажённые подошли к Нему и стали взывать, прося исцелить их. Больным этой неизлечимой болезнью запрещалось подходить к людям, и если они пытались это сделать, в них бросали камнями и могли даже убить. Питались прокаженные тем, что бросали им из жалости. Чтобы выжить, они собирались в небольшие группы и предупреждали о себе звуком колокольчика или трещотки.

Спаситель сжалился над ними и сказал: «Пойдите, покажитесь, священнику». В те времена священник выполнял роль и судьи, и учителя, и врача, и юриста. Если он выдавал свидетельство, что отныне этот человек уже не прокажённый, то этот человек мог жить среди людей. По пути, пока десять прокажённых шли, они очистились от проказы. На радостях девять из них поспешили к родным и забыли о благодарности, а один вернулся, чтобы поблагодарить Спасителя за исцеление, и это оказался самарянин. Почему же Евангелие подчёркивает этот момент? Какая разница, кем он был?

Для нас, христиан, это безразлично, но для евреев разница была огромна. Самаряне в их глазах были иноплеменниками и еретиками. С самарянами они не общались, не прикасались к ним и не разговаривали с ними при встрече. Когда иудеи ходили в Иерусалим на праздники, то обходили Самарию стороной, хотя для этого нужно было пройти несколько десятков километров пешком. Однако общая беда сближает людей, учит их относиться друг к другу с терпением и снисхождением. Поэтому пока они были здоровы, то гнушались самарянами, а когда заболели неизлечимой болезнью, то приняли самарянина к себе.

Девять иудеев веровали правильно, но они оказались неблагодарны. А самарянин в вере заблуждался, но вернулся поблагодарить. Этим нам показано, что одного внешнего благочестия недостаточно для спасения. Внешнее благочестие это только почва, на которой что-то должно вырасти в душе. Что же должно там вырасти? Апрстол Павел говорит: «любовь, радость, мир, долготерпение, милосердие, вера, кротость, воздержание.» И ещё — благодарность к Богу.

Самое трудное это благодарить Бога за скорби. Это выше человеческого естества. Для этого нужно победить плотское мудрование. Плотское мудрование способно благодарить только за полезные услуги и материальные блага. Как только наступает время несения креста своего, оно приходит в смущение, ропщет и хулит того, кого ещё недавно благодарило. А человек благодарящий Бога за всё получает особые дарования, ему открываются пути Промысла Божия, он начинает понимать, за что приходит скорбь: в одном случае — чтобы привести человека к вере, иногда в наказание за грех, иной раз — чтобы направить его жизнь в другое русло, порой — для испытания и укрепления веры. И Бог подаёт такому человеку духовную силу, так что он не только сам держится, но и других может поддержать в трудное время.

Благодарность — важнейшая духовное качество человека Божьего и сегодняшнее Евангельское чтение особо предназначено для того, чтобы научить нас благодарности.

Поздравляю всех с воскресным днём!

Архимандрит Борис (Долженко)