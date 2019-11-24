И вот, один законник встал и, искушая Его, сказал: Учитель! что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Он же сказал ему: в законе что написано? как читаешь? Он сказал в ответ: возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душею твоею, и всею крепостию твоею, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя. [Иисус] сказал ему: правильно ты отвечал; так поступай, и будешь жить. Но он, желая оправдать себя, сказал Иисусу: а кто мой ближний? На это сказал Иисус: некоторый человек шёл из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым. По случаю один священник шёл тою дорогою и, увидев его, прошёл мимо. Также и левит, быв на том месте, подошёл, посмотрел и прошёл мимо. Самарянин же некто, проезжая, нашёл на него и, увидев его, сжалился и, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино; и, посадив его на своего осла, привёз его в гостиницу и позаботился о нём; а на другой день, отъезжая, вынул два динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему: позаботься о нём; и если издержишь что более, я, когда возвращусь, отдам тебе. Кто из этих троих, думаешь ты, был ближний попавшемуся разбойникам? Он сказал: оказавший ему милость. Тогда Иисус сказал ему: иди, и ты поступай так же (Лк.10, 25−37).

Братья и сёстры! О чём говорит нам притча про доброго самарянина? О том, что надо быть милосердными не только к своим, но и к чужим. По крайней мере, к тем из них, кто делает добро и старается жить по правде.

Случалось и русским людям попадать на чужбину в тяжёлые времена.

Так было во время белой эмиграции. Или во время Великой Отечественной войны, когда они оказывались военнопленными или их угоняли на подневольные работы в Германию. Так бывало во время атеистических репрессий, когда верующих ссылали в среднеазиатские республики или на крайний Север. И нередко бывали случаи, когда местные жители помогали таким ссыльным, военнопленным, эмигрантам, спасали их от голодной смерти и холода, помогали им как-то устроиться. И конечно, о таких случаях они с благодарностью вспоминали потом всю свою жизнь.

Спаси Господи этих людей, они были неправославными, иногда даже не христианами, они не читали притчу про доброго самарянина, но они поступали по-Евангельски. Во всяком народе такие люди приятны Богу.

У притчи есть иносказательный смысл: израненный — род человеческий, разбойники — бесы, священник и левит — Ветхий Завет, добрый самарянин — Спаситель, гостиница — Церковь, гостиник — пастыри Церкви, два динария для лечения грешников — исповедь и причащение, возвращение для окончательного расчёта с гостиником — Второе пришествие.

Всех вас поздравляем с воскресным днём!

Архимандрит Борис (Долженко)