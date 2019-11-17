В сегодняшнем Евангельском чтении повествуется о двух событиях: об исцелении долго болевшей женщины и воскрешении умершей дочери Иаира, начальника синагоги.

Герои этого повествования показывают нам, в каких двух случаях люди обращаются к Богу чаще всего. Первый случай: это неизлечимая болезнь, когда сначала человек обойдет всех врачей, потом знахарей, потом всех экстрасенсов, а уже потом, в отчаянном состоянии решает обратиться к Богу. Вот, сегодняшняя женщина, как мы слышали, издержала на врачей всё своё имение, и не получив от них помощи, пришла сюда. Господь не отрицает необходимость медицины, врачей, больниц, но первым движением души должно быть обращение к Богу, к молитве, а потом уже все врачи, лекарства и остальное.

Второй случай, когда человек обращается к Богу — он хочет помочь тому, кого очень любит. Как начальник синагоги Иаир. Сам он был уже в преклонном возрасте (потому что молодых людей не избирают начальниками синагоги), и речь шла о его единственной дочери. Он так переживал, что сам пришёл к Спасителю, и припал к Его ногам. С его стороны это был мужественный поступок, ему пришлось превозмочь свою гордость, страх перед законниками, фарисеями, перед общественным мнением. Мнение большинства — дело серьёзное, мы его боимся, хотя его требования могут противоречить голосу совести и Закона Божия. Сегодняшнее чтение показывает, что христианину важно научиться в некоторых случаях идти против течения. Вспомним хотя бы поведение святителя Марка Эфесского на Флорентийском соборе.

Люди приходят в храм с одним и тем же вопросом: как молиться, какую молитву надо прочитать, и надеются, что если найти правильный текст, то в жизни что-то произойдёт: зрение улучшится, нога начнет ходить, кредитор куда-то бесследно исчезнет, дети станут послушными. Мы просим: «дайте нам правильную молитву», и Церковь нам предлагает разные формы: древние, красивые, правильные, каноны, акафисты, молебны. Но важна не столько правильная внешняя форма, а то, чем мы её наполняем, сколько мы в неё вкладываем веры, надежды, любви, смирения. Не сказано: кто прочитает акафист, или кто отслужит молебен, тот не посрамится, а «надеющийся на Бога не посрамится», «сердце сокрушенное и смиренное Бог не уничижит». Иаир и больная женщина вложили столько, что получили сразу.

Всех вас поздравляем с воскресным днём!

Компиляция из разных проповедей