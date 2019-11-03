Большинство людей хотят быть богатыми. Отчего у людей возникают такие желания? Метафизическая причина этого — утрата общения с Богом. С помощью богатства человек хочет компенсировать отсутствие блаженства, добыть какой-то суррогат, замену с помощью денег. Но деньги не дают ожидаемого. Вроде бы появляются большие возможности: куда хочу, поеду или полечу, что захочу — куплю, свобода увеличивается. Но есть вещи, которые отравляют жизнь и богатому человеку: страхи за богатство, болезни, непутёвые дети, соперничество. Богатые люди между собой соревнуются, у кого выше рейтинг, у кого лучше дом, яхта, галстук. И у кого хуже, тому обидно. А чтобы показать нам, какая ещё опасность таится в богатстве, Спаситель рассказал притчу.

Некоторый человек был богат, одевался в порфиру и виссон и каждый день пиршествовал блистательно. Был также некоторый нищий, именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпьях и желал напитаться крошками, падающими со стола богача, и псы, приходя, лизали струпья его.

Умер нищий и отнесен был Ангелами на лоно Авраамово. Умер и богач, и похоронили его.

И в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его и, возопив, сказал: отче Аврааме! умилосердись надо мною и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени сем.

Но Авраам сказал: чадо! вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь — злое; ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь; и сверх всего того между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, также и оттуда к нам не переходят.

Тогда сказал он: так прошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего, ибо у меня пять братьев; пусть он засвидетельствует им, чтобы и они не пришли в это место мучения.

Авраам сказал ему: у них есть Моисей и пророки; пусть слушают их.

Он же сказал: нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых придет к ним, покаются.

Тогда Авраам сказал ему: если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто и из мертвых воскрес, не поверят. Лк. 16.19−31.

Чем страдал богатый в аду? Он лишился того, к чему привык. Когда душа покидает тело, она лишается всего земного, и если не приобрела ничего духовного, то страдает. Для большинства людей жизнь заключается в чём? Еда, питие, одежда, работа, семья. Многие уходя на пенсию едва не сходят с ума, говорят: «Я привык работать, а теперь не знаю, что делать, не вижу в своей жизни смысла» Слышно также: «у меня вся жизнь в детях», «я люблю копаться в земле», «для меня жизнь — это музыка». А богач привык каждый день пиршествовать. Как только человек умирает, это остаётся на земле. Чем ему там жить? Наступают мучения.

Лазарь был хоть и нищим, но в душе он собрал богатство добродетелей. Лазарь не завидовал богачу — не мечтал сидеть с ним за одним столом, жить в его доме, ездить на его колеснице. Он не хотел отнять у него деньги, еду. Лазарь был не гордый — готов питаться с собачками тем, что оставалось от пиров. Поэтому у Лазаря все страдания остались на земле, а смирение, кротость, незлобие последовали с его душой в будущую жизнь.

На земле пропасть между богатством и бедностью, а на небе — между раем и адом. Богач здесь должен был эту пропасть переступать, помогать бедным, помогать Церкви, делиться, любить. Пропасть эту можно перейти только здесь, живя на земле, а потом уже нельзя. Но и бедный бывает неправ, когда хочет не заработать, а отнять у богатого. Преступление — это самый простой путь для человека, когда он хочет есть. Отнял — и съел. Поэтому тюрьмы переполнены, а некоторые сидят по нескольку раз.

У кого нет духовной жизни, тот приготовляет себе ужасную вечность.

Из разных проповедей