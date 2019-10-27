Вышел сеятель сеять семя свое; и когда он сеял,

иное упало при дороге и было потоптано, и птицы небесные поклевали его;

а иное упало на камень и, взошедши, засохло, потому что не имело влаги;

а иное упало между тернием, и выросло терние и заглушило его;

а иное упало на добрую землю и, взошедши, принесло плод сторичный.

Среди слушателей было много земледельцев. Люди, живущие в сельской местности, понимают, как зерно падает на дорогу, или в сорняки, падает на плодородную почву — разные бывают обстоятельства. И Господь говорит, что-то же самое происходит и со словом.

Как посеянное приносит не одинаковый плод, а иногда и совсем глохнет или погибает, так и слово Божие не всегда одинаково воспринимается душами человеческими.

упавшее при пути, это суть слушающие, к которым потом приходит диавол и уносит слово из сердца их, чтобы они не уверовали и не спаслись; Если человек не огораживает свой огород, не охраняет его, то всё, что на нём посажено, затаптывается прохожими и расклёвывается птицами. Есть люди, у которых душа и сердце, как большая дорога, открыты для всех мимоходящих помыслов и впечатлений, для всякого пустословия и смеха. Ничто серьёзное, требующее размышления, напряжения ума, не может в них зацепиться: только простые предложения, простые мысли, короткие сообщения: какая погода, кто как сыграл, почём морковь, сходить в поликлинику, с кем-то встретиться, что-то купить, куда-то съездить. А в это время диавол похищает из души всё ценное, а человек и не замечает.

а упавшее на камень, это те, которые, когда услышат слово, с радостью принимают, но которые не имеют корня, и временем веруют, а во время искушения отпадают; Что значить «не иметь корня»? Не иметь основательности, упорства, целеустремлённости. Такие люди не могут довести начатое дело до конца, особенно если оно длинное и трудное. Им мешает безволие, саможаление. Когда приходит время нести свой крест, терпеть, преодолевать трудности — они отступают. Но без преодоления трудностей, искушений не может быть духовного развития.

а упавшее в терние, это те, которые слушают слово, но, отходя, заботами, богатством и наслаждениями житейскими подавляются и не приносят плода; У этих людей есть всё, что надо для успеха: внимательность, ум, способности, и они бы могли преуспеть в духовной жизни. Но они направляют эти способности на земную жизнь с её заботами, богатством, наслаждениями. В мире так много всяких наслаждений: существуют прекрасные вина, существуют прекрасные пейзажи, такие удивительные занятия как рыбная ловля, или мир музыки, спорт (даже не верится, что это на бревне делает человек, а не компьютерная графика). Вот человек и забывает о духовной жизни, откладывает на потом, на пенсионный возраст. Господь сравнил такую душу с землёй заросшей тернием. Старинное слово «терние» означает сорняки. То есть всем этим как сорняками подавляются ростки духовной жизни.

а упавшее на добрую землю, это те, которые, услышав слово, хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпении. Во все времена были и сейчас есть люди, которые слушают Слово Божие и терпеливо исполняют его. Хотя их остаётся всё меньше, но они соль земли, потому что в них заключается смысл земного бытия. Мы часто слышим вопрос: когда наступит конец света? В конце мира повторится история Содома и Гоморры. Если бы в этих городах нашлось 10 праведников, города бы не сгорели. Так и мир будет существовать, пока есть спасающиеся. А когда их не будет, мир погибнет, Богу он станет не нужен.

Поздравляем всех с воскресным днём.

Архимандрит Борис (Долженко)