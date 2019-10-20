Сегодня в Евангельском чтении мы слышали такую историю. Однажды Спаситель шёл в город Наин в сопровождении своих учеников. Когда Он приблизился к городским воротам, то навстречу показалась похоронная процессия. Умерший был единственным сыном вдовы, которая безутешно плакала. Спасителю стало её жалко. Он сказал ей: «Не плачи», а мёртвому сказал: «Юноша, восстани»! Эти слова воскресили усопшего, он сел, и стал говорить. От этого все пришли в страх, и славили Бога говоря: «Великий пророк восстал среди нас, посетил Бог людей Своих».

Естественным считается, что уходить из жизни человек должен уже в преклонном возрасте, а когда умирает кто-то из молодых, то это воспринимается трагично. Обычный порядок событий таков: умер, отпели, похоронили, потом бывают поминки. Никто и не думал, что это может быть как-то иначе. Но в данном случае вмешался Спаситель и нарушил обычное течение событий. Что же послужило причиной? Жалость к вдовице. Жалость, сострадание способны чувствовать все люди, оно заложено в природу человека Богом, и это очень ценное чувство. Если его возгревать, взращивать в себе, то из него, как из зёрнышка, может вырасти любовь к ближнему. И сегодня Господь обратил на него наше внимание. Это чувство вложено Им при сотворении в человеческую природу наряду с совестью, стыдом, ощущением бессмертия, потребностью верить в Божество. Он показал, что чувство сострадания для него выше, чем естественный, обычный порядок вещей.

Этой евангельской историей Спаситель и нам показал пример, что по чувству сострадания к ближнему мы можем изменять заведённые порядки, например свои планы, расписание, даже иногда служебную инструкцию. Конечно, нельзя делать это постоянно, чтобы в обществе не водворился хаос, но иногда в душе громко звучит голос, что необходимо поступить иначе. Например, приехала старушка за справкой в районный центр из дальней деревни. Поднялась затемно, до автобуса прошла километра три пешком, А ей говорят: «У нас сегодня неприёмный день. Приезжайте завтра». Хотя нужный человек здесь, и дело на несколько минут.

Хотя и всякого страждущего человека должно быть жалко христианину, но особенно внимательно нужно относиться к людям старым, больным, добрым, смиренным, которые стараются соблюдать Заповеди Божии. Потому что-то, что мы делаем для таких людей, Господь Иисус Христос вменяет как бы сделанное Ему Самому.

Вспоминая сегодняшнее Евангелие, будем молиться, чтобы и нас Бог не оставлял Своей помощью в трудных обстоятельствах. Всех вас с воскресным днём!

Компиляция из разных проповедей