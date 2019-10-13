В Евангелии этого воскресного дня читается отрывок из Нагорной проповеди Христа, в котором преподается Золотое правило нравственности: «И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними» (Лк. 6, 31).

Эта нравственная максима кажется простой, но как сложно её исполнять! Она была известна всему языческому миру. Философы Аристотель, Платон, Сократ, Сенека так или иначе трактовали данный этический принцип, предлагая свои формулировки, но истинный смысл, совершенную «огранку» этому нравственному «алмазу» смог дать только Иисус Христос.

Конкретно, просто и доступно выражены в словах Спасителя должные отношения между людьми. Конкретно, потому что в них есть механизм действий. Просто, потому что для выполнения этого правила не надо создавать искусственных условий. Доступно, потому что большую часть нашей жизни мы проводим в обществе себе подобных. Но почему же это руководство к спасению оказывается на практике непосильной задачей, вызывающей в человеке то бурю эмоций, то взрыв страстей, а то даже и гневный протест?

Проблема в том, что человечество, подобно древнему Каину, не послушав Господнего гласа: «У дверей грех лежит; он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним» (Быт. 4, 7), отдалось на волю греха и теперь приносит ему жертвы ненавистью, завистью, злобой, враждой.

Человек далёк от совершенства. Наши представления о взаимоотношениях с окружающим миром, правила поведения в нём искажены до неузнаваемости. Простое и мудрое слово Христа — словно древняя рукопись, которую тысячу раз переписывали ленивые студенты или нерадивые ученики. И как её отражение в кривом зеркале выглядят привычные для современного человека условия благоденствия в современном мире: «ты мне — я тебе», «деньги решают всё», «после нас — хоть потоп». Всё фальшивей звучит симфония взаимоотношений Творца и Его любимого творения. Всё глубже человек падает в пропасть эгоизма, замыкаясь на «себе любимом» и захламляя пространство сердца, где могли бы найти кров и приют Господь и ближний.

«Но вы любите врагов ваших» (Лк. 6, 35), — продолжает учить нас Господь. Какое великое открытие ожидает каждого ставшего на путь евангельских заповедей! Ненависти достоин не грешник, а лишь грех как таковой, поселившийся в том числе и в сердце каждого из нас.

Христос пришёл в мир ради спасения человека и учит нас Своим примером. Учит любить там, где ненавидят, прощать там, где обижают, и даже «душу положить за други своя» (см. Ин. 15, 13). Вот путь в Царствие Небесное, правда, он узкий и тернистый. Но это единственная верная дорожка — дорожка любви и самоотвержения.

Современный человек скажет, что это невозможно. Как можно любить врагов, благословлять проклинающих, молиться за обижающих? Но ведь святые смогли не только правильно понять, но и исполнить этот наказ Христа.

Святитель Тихон Задонский, уже будучи известным и уважаемым архиереем, своим необычным поступком вернул в лоно Церкви одного из своих современников. Как повествует его житие, на дерзкий поступок разгневанного помещика, который грубо ударил старца по щеке, он не только не ответил тем же, но упал в ноги обидчику, прося прощения. Вспомним также всем известный факт из жития преподобного Серафима Саровского, которого до полусмерти избили разбойники. Чем отплатил им святой за увечья? С любовью и горячностью он просил, чтобы власти не наказывали обидчиков.

Мы должны помнить, что начало пути как к личному спасению, так и к благополучию в обществе, проходит через приобретение любви к ближним: «Возлюби ближнего твоего, как самого себя» (Мф. 22, 39). Всеобщее благоденствие — эра милосердия, наступит только тогда, когда мы на деле будем исполнять призыв Христа: «Будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд» (Лк. 6, 36).

Митрополит Калужский и Боровский Климент