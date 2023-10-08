Однажды, когда народ теснился к Нему, чтобы слышать слово Божие, а Он стоял у озера Геннисаретского, увидел Он две лодки, стоящие на озере; а рыболовы, выйдя из них, вымывали сети. Войдя в одну лодку, которая была Симонова, Он просил его отплыть несколько от берега и, сев, учил народ из лодки.

Когда же перестал учить, сказал Симону: отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова. Симон сказал Ему в ответ: Наставник! мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову Твоему закину сеть. Сделав это, они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них прорывалась. И дали знак товарищам, находившимся на другой лодке, чтобы пришли помочь им; и пришли, и наполнили обе лодки, так что они начинали тонуть.

Увидев это, Симон Петр припал к коленям Иисуса и сказал: выйди от меня, Господи! потому что я человек грешный. Ибо ужас объял его и всех, бывших с ним, от этого лова рыб, ими пойманных; также и Иакова и Иоанна, сыновей Зеведеевых, бывших товарищами Симону. И сказал Симону Иисус: не бойся; отныне будешь ловить человеков. И, вытащив обе лодки на берег, оставили все и последовали за Ним (Лк.5,1:11)

В сегодняшнем Евангельском чтении мы слышали повествование о чудесном лове рыбы и о том, как Господь Иисус Христос призвал к апостольскому служению простых рыбаков Петра, Иакова и Иоанна.

Почему именно их Он выбрал из всех рыбаков, которых было так много на Геннисаретском озере? За замечательные качества характера, которые наглядно проявились в этой истории. Обычно человек, у которого что-то не получается, бывает раздраженным, к нему лучше не подходить. И обычные рыбаки после неудачного ночного лова выглядят уставшими, раздраженными, невыспавшимися. И тут Иисус Христос подходит с просьбой дать Ему лодку. Мы видим, что у Петра нет раздражения, он ведёт себя кротко, незлобиво, говорит с уважением. А когда Господь благословил его закинуть сеть, он показал ещё и необыкновенное послушание, хотя весь его жизненный опыт противился этому. Пётр родился и вырос на берегу Галилейского озера среди рыбаков, и хорошо знал поведение рыбы, где и когда её можно поймать. Его опыт говорил, что там, где им предстояло ловить сейчас — в дневное время недалеко от берега — рыбы быть не могло. Но он всё-таки послушался, и поймал столько, что даже лодка стала погружаться. После происшедшего чуда Пётр понял, что находится рядом с человеком Божиим, настоящим пророком. Себя будущий апостол искренне считал грешником, недостойным находится рядом с пророком Божиим. Поэтому он говорит: «Удались от меня, ибо я человек грешный!».

И в то же время, когда эти простые люди услышали призыв послужить Богу, они тут же оказались готовы ради Господа оставить и лодки, и сети, и пойманную рыбу. За такие замечательные качества Спаситель избрал Петра, Иакова и Иоанна в число Своих ближайших учеников и Апостолов ловить людей для Царства Небесного.

В этом повествовании мы встречаемся с одной важной духовной истиной: всякий труд для успеха нуждается в благословении Божием. Хотя труд сам по себе вещь хорошая, но трудиться можно усердно, долго, даже по ночам и — безрезультатно. Поэтому каждое дело, чтобы оно шло хорошо, без несчастных случаев, чтобы бесы не мешали, не путали мысли, надо начинать с Крестного знамения и молитвы, хотя бы краткой — «Господи благослови». А для серьёзных случаев, как, например, строительство дома, оформление земельного участка, существует молебен перед началом всякого доброго дела.

Всех вас поздравляем с воскресным днём!

Составлено редакцией РЛ из разных проповедей