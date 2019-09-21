Святая Церковь празднует ныне Рождество Пресвятой Богородицы. У праведных Иоакима и Анны очень долго не было детей, но они не отчаялись, не говорили: ну вот, сколько же можно молиться? И в церковь мы ходим, и свечки ставим, и баранов приводим для жертвы Господу — и ничего. Хотя они уже состарились, но не возроптали на Бога, продолжали надеяться, что Господь исполнит их прошение. Господь испытывал их веру, и они сдали этот трудный экзамен, поэтому и принесли прекрасный плод — Пресвятую Богородицу.

Жена спасается чадородием, сказал апостол Павел. Почему? Потому что это трудно. Непросто родить и воспитать двух детей. А если три, четыре? Это уже подвиг, требующий крайнего самоотвержения. Тут надо забыть про свои личные интересы, любимую профессию, отдых, развлечения, дальние поездки, и свою жизнь посвятить детям. Более того, это возможно только в дружной семье, где все помогают друг другу, даже старшие дети должны помогать родителям и младшим. Но ещё более высший смысл приобретает чадородие, если дети становятся христианами и наследуют Царство Небесное. В Божием мире становится ещё на одну, на несколько душ больше. В этом ещё один смысл того, почему жена спасается чадородием.

Чадородие – это основа жизни. Если его не будет, то жизнь на земле исчезнет. В том числе и человек исчезнет с лица земли. Поэтому Бог вложил в каждое живое существо любовь к своим детям, и дал им утешение от детей. Дети – благо, и любовь к детям – добро. Это естественные, здравые понятия. И мы, христиане, должны хранить эти здравые понятия перед лицом безумного мира, в котором супруги не хотят иметь детей, их бросают на улицах, сдают в детские дома, употребляют контрацептивы, доверяя рекламе, что это безвредно. Это не безвредно, это отравляет организм и приводит к безплодию, а если после и родится ребёнок, то будет больным. Потому что если землю в саду поливать ядом, кислотой, то здоровое деревце на такой земле не вырастет. Сегодня, в день Рождества Пресвятой Богородицы Церковь свидетельствует, что дети – дар Божий.

Этот праздник Св. Андрей Критский называет Днём всемирной радости. И действительно, обычно бывает хорошая погода и радость на душе у верующих людей.

И ещё в этот день произошла Куликовская битва, в которой русское воинство с помощью Пресвятой Богородицы одержало победу. Эта битва освободила Русь от долгого чужеземного ига. Поздравляем всех вас с праздником Рождества Пресвятой Богородицы.

Текст составлен по проповеди протоиерея Дмитрия Смирнова