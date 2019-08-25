В сегодняшнем Евангельском чтении мы слышали такую историю. Некий человек привёл к Апостолам своего сына, с детства одержимого бесом, который при припадках бросался в огонь и в воду, и попросил исцелить его. Евангелие упоминает один важный момент: сам отец мало верил в исцеление, но, тем не менее, решил прийти. Спасителя в этот момент рядом не оказалось, Он находился на горе Фавор с тремя ближайшими учениками. И Апостолы решили изгнать беса своими силами. Но бес не выходил, несмотря на все их старания. Они растерялись и не знали, что делать дальше.

В это время вернулся Иисус Христос и увидел всю эту неприглядную картину: бесноватого отрока, маловерного родителя, растерявшихся учеников, злорадствующих фарисеев и книжников, толпу, с любопытством ожидающую, чем же закончится дело. Увидев всё это, Он сказал: «О род неверный и развращенный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас». Отрок при виде Иисуса упал на землю и валялся испуская пену, а отец стал просить об исцелении уже Самого Спасителя.

Что же сказал Господь? В первую очередь Он обличил и уврачевал самого родителя: «Если можешь хоть немного верить, то всё возможно верующему». Эти слова произвели потрясение и переворот в его душе. «Верую Господи, помоги моему неверию», — со слезами воскликнул он. А уже потом Спаситель исцелил отрока и изгнал из него беса.

Наедине Апостолы спросили: «А почему мы не смогли изгнать его?»

Господь ответил: «За неверие ваше (то есть за неверие и маловерие всех, кто там находился). Род же сей изгоняется только молитвой и постом». Нам не следует удивляться тому, что Спаситель укоряет Апостолов в маловерии: они не сразу стали святыми Апостолами, но прошли длительный путь духовного возрастания. Нередко у них проявлялись обычные человеческие недостатки, и Господь укорял их: то за недостаток веры, то за человеческие страхи, то за человеческие расчёты, за соперничество между собой. И только по сошествии на них Святого Духа в день Пятидесятницы они окончательно преобразились внутренне и стали теми Апостолами, которых почитает весь христианский мир.

Особое внимание нам надо обратить на слова Спасителя: «Род сей (то есть род бесовский) изгоняется только молитвой и постом». Значит, где нет молитвы и поста, где присутствует неверие, там бесы получают возможность входить в человека. Этим объясняется многое из того, что происходит сегодня вокруг нас. Почему так распространилось запойное пьянство, наркотики, блуд, самоубийства? Эти вещи – не просто естественные человеческие слабости, это уже больше похоже на заболевание души, на бесовскую одержимость. Одни лекарственные средства здесь помочь не могут. Они помогают телу, а необходимо ещё помочь больной душе. Душе, чтобы защититься от беса, нужна вера в Иисуса Христа, молитва и пост.

Что такое пост? Некоторые думают, что пост – это только воздержание в пище, но смысл этого слова гораздо шире. Пост — это умеренность и воздержание во всех телесных потребностях, а также в развлечениях, в удовольствиях, воздержание языка, борьба с раздражительностью, с осуждением, с жадностью, с ленью. Всё это относится к подвигу поста.

Таким образом, когда бес одолевает, необходимы два действия: первое – воздержание от того, к чему бес понуждает, и второе — молитва Богу о помощи. И если при этом имеется достаточная вера, то род сей изыдет.

Однако, велика ли наша вера? Надо признать, что она невелика. Спаситель сказал: «Если бы вы имели веру с горчичное зерно, сказали бы горе сей пойди и ввергнись в море, и она бы послушала вас». Поэтому постоянная наша забота должна быть о возрастании нашей веры. Ничего нет зазорного признаться в своём маловерии. Мы всегда можем и должны взывать к Господу: «Господи, помоги моему неверию!» И как Он восполнил недостаток веры отца одержимого мальчика в сегодняшнем Евангелии, так и нам готов прийти на помощь.

Всех вас поздравляю с воскресным днем. Аминь.

Архимандрит Борис (Долженко)