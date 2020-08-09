..понудил Иисус учеников Своих войти в лодку и отправиться прежде Его на другую сторону, пока Он отпустит народ. И, отпустив народ, Он взошел на гору помолиться наедине; и вечером оставался там один. А лодка была уже на средине моря, и ее било волнами, потому что ветер был противный. В четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю. И ученики, увидев Его идущего по морю, встревожились и говорили: это призрак; и от страха вскричали. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал: ободритесь; это Я, не бойтесь. Петр сказал Ему в ответ: Господи! если это Ты, повели мне придти к Тебе по воде. Он же сказал: иди. И, выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу, но, видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал: Господи! спаси меня. Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему: маловерный! зачем ты усомнился? И, когда вошли они в лодку, ветер утих. Бывшие же в лодке подошли, поклонились Ему и сказали: истинно Ты Сын Божий. (Мф.14, 22−33)

В этой Евангельской истории Отцы Церкви видели глубокий смысл. Они сравнивали лодку, в которой находились ученики с Церковью Христовой, море — с миром, а бурю — с гонениями на Церковь. В древней Иудее время ночи делилось на 4 стражи согласно смене караула в римских гарнизонах. Четвёртая стража, когда Апостолы увидели приближающегося к лодке Спасителя, соответствовала концу ночи и рассвету. Так и история борьбы Церкви Христовой с грехом и диаволом будет продолжаться до конца времён, и, по слову Божию, врата ада не смогут одолеть её, пока не наступит 4-я стража мировой жизни и времена антихриста. Тогда Церковь будет поставлена на грань гибели, но её спасет Второе пришествие Христово, после которого корабль Церкви достигнет, наконец, желанного берега — вечного Царства Христова и жизни будущего века.

Есть в этом Евангельском повествовании и ещё один смысл, применительно к нашей повседневной жизни. Пока апостол Пётр верил — то шёл по морю, а когда усомнился — начал тонуть. Каждый из нас призван переплыть житейское море, у которого один берег — рождение, а другой — смерть. У каждого христианина бывает немало бурь в море житейском, искушения, подобно высоким волнам, угрожают гибелью его душе. Куда ни бросишь взгляд, кругом волны: направо посмотришь — волна, налево — волна. Но пока вера крепка, пока человек любит Бога всей душою своею, всем помышлением, он не отчаивается, потому что чувствует себя находящимся в крепкой руке Божией. Чувствует, что Господь его хранит, любит, Господь его ведёт — и он шествует через все искушения к главной жизненной цели — к Царству Небесному. Когда же человек теряет веру в Бога, забывает, что он живёт по промыслу Божию, забывает о главной цели своей жизни, он начинает всего бояться, у него появляется много всяких страхов, переживаний: как бы ему не остаться голодным, как бы не лишиться пенсии, как бы не попасть в руки мошенников, как бы серьёзно не заболеть. А иногда, при очередном жизненном испытании, у нас бывают даже панические настроения, когда нам кажется, что вообще всё пропало. И Господь указывает на причину этих страхов — она в маловерии. Выход из всех этих ситуаций один — молиться как утопающий Пётр: «Господи спаси меня», и надеяться на помощь Божию. Известно множество случаев чудесного спасения верующих людей из безвыходных ситуаций.

Всех вас поздравляю с воскресным днём!

Архимандрит Борис (Долженко)