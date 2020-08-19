Сегодня Православная Церковь празднует Преображение Господне. О том, как произошло это событие, мы слышали в Евангельском чтении.

Однажды Господь, взяв с Собою Апостолов Петра, Иакова и Иоанна взошёл на гору Фавор помолиться. И когда они молились, вдруг лицо Спасителя засияло как солнце и одежды Его сделались ослепительно белыми. При этом рядом с Ним появились пророки Моисей и Илия и стали беседовать о страданиях, которые ожидали Его в Иерусалиме. Апостол Пётр испытал такое блаженство от этого видения, что сказал:

— Господи, как хорошо нам здесь быть! Если хочешь, мы сделаем вам три кущи: одну Тебе, одну Моисею и одну Илие!

Так ему хотелось, чтобы видение продолжалось как можно дольше. В это время над ними появилось облако, из которого раздался глас:

— Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение. Его слушайте!

От страха апостолы упали лицом на землю, а когда они пришли в себя, рядом стоял Спаситель в Его обычном виде, и больше никого не было. Возвращаясь с горы Фавор, Господь велел им никому не рассказывать о случившемся, пока Он не воскреснет из мёртвых.

Свет, который исходил от Спасителя во время Преображения, получил название Фаворского света. Хотя описано событие Преображения достаточно подробно, мы не можем в полной мере понять и почувствовать того, что пережили Апостолы, потому что словами этого нельзя передать.

Для Апостолов события на Фаворской горе имели воспитательное значение. Прежде они видели Спасителя с собой каждый день, трогали руками, беседовали, сидели с Ним за трапезой. И это не давало им в полной мере осознать Божество Иисуса Христа. Недаром существует поговорка «нет пророка в своём отечестве и в своём доме». Трудно было жителям Назарета поверить, что Иисус, который вырос у них на глазах, родственников которого (мнимых, конечно) они все знали — вдруг пророк и чудотворец. А Апостолам надлежало поверить, что он не только пророк, но и Истинный Бог. И устоять в этой вере даже в страстную Пятницу.

Когда на горе Фавор они увидели преобразившегося Господа, а рядом с Ним Моисея-законодавца и Илию-ревнителя славы Божией, взятого живым на небо, они поняли божественное величие Спасителя. Одновременно они поняли и своё собственное человеческое недостоинство, что будучи простыми рыбаками, некнижными людьми, они сподобились такой чести, и это было для них большим потрясением.

А когда появилось облако и раздался глас: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, Его слушайте!» — они даже от страха упали ниц на землю. Так происшедшее на Фаворской горе учит нас со страхом слушать слово Божие и склоняться пред ним. Если уж не падая ниц, то, по крайней мере, стоять с должным вниманием и благоговением, А не пропускать его мимо ушей, как часто бывает. Спросят нас: какое Евангелие или Апостол читали на службе, а мы не можем ответить, потому что Слово Божие прошло мимо нашего слуха.

Сегодня Церковь призывает каждого христианина к преображению. И мы все должны, в какой-то мере, его испытать. Должна преобразиться наша жизнь: из жизни по греху — в жизнь христианскую. Для этого мы и ходим в храм, для этого мы крестились, для этого мы исповедуемся, для этого ездим по святым местам, по монастырям. Если нас спросят, для чего мы всё это делаем, правильно будет ответить: «Для преображения своей души, чтобы благодатная жизнь стала доступной и для нас, грешных».

Праздник Преображения всегда бывает в Успенский пост, который хотя короче Великого Поста по продолжительности, но по строгости равен ему. Рыбу можно есть только один раз — сегодня, и ещё, кому повезёт, в престольный праздник, если он случится в этот Пост. Этим показывается, что преображение даётся не легко, кто хочет его увидеть — надо понести подвиг воздержания и покаяния. Восшествием на высокую гору Господь подчёркивает, что для богопознания христианин должен возвышаться над обычными бытовыми мотивами поведения, над земными выгодами, над земными удовольствиями, земными наградами, искать Царства Небесного и правды Его.

Только тогда Фаворский свет проникнет в наши тёмные души, и мы увидим блаженный результат.

В этот день в храмах освящаются яблоки и виноград нового урожая, что придаёт этому празднику особый колорит. По этой причине его даже называют в народе «Яблочный Спас». Конечно, с богословской точки зрения так говорить неправильно, но тем не менее в народе говорят.

Ещё и ещё раз поздравляю всех с праздником Преображения!

Архимандрит Борис (Долженко)