Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! Дорогие во Христе братия и сестры, сегодняшнее Евангелие повествует нам ещё об одном чуде, совершенном Господом нашим Иисусом Христом, — чуде исцеления двух слепых и немого бесноватого.

Вот это евангельское повествование. Однажды, когда Господь проходил в окрестностях Капернаума, за ним следовали два слепца и взывали: Помилуй нас, Иисус, сын Давидов (Мф. 9, 27)! Когда же пришёл Он в дом, слепые приступили к Нему, прося исцеления. И говорит им Иисус: веруете ли, что Я могу это сделать? Они говорят Ему: ей, Господи! Тогда Он коснулся глаз их и сказал: по вере вашей да будет вам. И открылись глаза их; и Иисус строго сказал им: смотрите, чтобы никто не узнал. А они, выйдя, разгласили о Нем по всей земле той. Когда же те выходили, то привели к Нему человека немого бесноватого. И когда бес был изгнан, немой стал говорить. И народ, удивляясь, говорил: никогда не бывало такого явления в Израиле. А фарисеи говорили: Он изгоняет бесов силою князя бесовского. И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царствия и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях (Мф. 9, 28−35).

Из прочитанного ныне Евангелия для нас, дорогие мои, назидательна вера двух этих слепцов, их неустанная, неотступная, усердная просьба об исцелении и помиловании. Они, не переставая, вопиют: Помилуй нас, сын Давидов!, исповедуя Христа тем Мессией, Которого ожидал народ израильский. И в то время, когда Господь взошёл в дом, они не отходят от Него в надежде во что бы то ни стало получить просимое. Тогда Господь, видя их веру и желая показать эту веру народу, спрашивает их: Веруете ли, что Я могу это сделать? И они отвечают: Ей, Господи! И Он, чтобы показать, что верующему всё возможно, коснулся их глаз и сказал: По вере вашей да будет вам. И они прозрели. Вот какова сила веры, её значение для нашего исцеления и врачевания. Вера есть сила нашей души, которая двигает горами. Верующему всё возможно. И для нас с вами, дорогие, и в наши дни сила благодатной веры не оскудела. И к нам Господь близок и всегда готов по нашей вере исполнять наши прошения. И в наши дни Господь говорит нам: Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам; ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят (Мф. 7, 7−8). Ибо Господь сказал нам: Аз с вами есмь во вся дни до скончания века (Мф. 28, 20).

Обращает на себя наше внимание из сегодняшнего Евангелия запрещение, сделанное Господом прозревшим слепцам, чтобы они никому не говорили о том, какое чудо сотворил Он с ними. Этим Господь научает и нас не трубить пред людьми об оказанных нами кому-то благодеяниях, не искать прославления за свои добрые дела от людей, а быть скромными и смиренными, относя всю славу к единому Богу, Которому по праву принадлежит похвала, честь и прославление, ибо Он есть Бог славы. Так же назидательны для нас в ныне прочитанном Евангелии и ещё два обстоятельства. Первое: после исцеления немого бесноватого простые сердцами люди, видя это великое дело, смотрели на него как на чудо Божие и потому удивлялись величию Божию и прославляли Бога за такие великие чудеса. И второе: лукавые сердцем люди, гордые книжники и фарисеи, напротив, отвергали чудеса Христовы, приписывали их даже действию бесовской силы. Так было тогда, так это остаётся и во все времена: простые люди с неиспорченными сердцами всегда видят в делах Господа Иисуса Христа, Его Пречистой Матери и угодников Его необыкновенное действие Божественной силы и прославляют за то Бога; гордые же не признают никаких чудес, считая их нелепым вымыслом или следствием явлений природы, а то и приписывая их действию тёмной силы.

Кроме того, Евангелие нынешнего дня говорит, что Господь проходил по городам и селениям, уча и благовествуя везде Царствие Божие, исцеляя в людях всякую немощь и болезнь. Видите, дорогие, что Господь, Царь Неба и земли, трудится, странствует по селениям, чтобы спасти людей. А мы сами даже для себя не хотим потрудиться, для своего собственного спасения. Он проповедовал людям царство правды, мира, любви и вечного блаженства, научая их отвращаться от царства греха и диавола, а мы добровольно порабощаем себя греху и порокам, до пристрастия прилепляемся к земным вещам и благам, тогда как должны прилепляться сердцами к Господу, должны почаще возводить своё сердечное око к Небу и к Богу и побольше заботиться о спасении своей души, которая дороже всего мира. Также если попали мы в сети диавольские и душевно и телесно страждем, то должны прибегать к Небесному Врачу душ и телес, Который один может подать благовременную помощь в наших нуждах.

Однако если упоминаемые ныне евангельские слепцы были слепы телесно, то мы, имея здравые телесные очи, страждем слепотою сердечных очей. Суета и заботы житейские, а также скорби и печали мира сего и все греховные желания и чувства омрачили наше сердце, и мы недугуем слепотою внутренней, которая гораздо страшнее слепоты телесной. И потому тем паче всегда должны взывать к Источнику нашей жизни, Господу Иисусу Христу, единому и скорому Врачу душ и телес наших.

Будем же, дорогие мои, искренно веровать в Господа Иисуса Христа и с верою обращаться к Нему со своими просьбами, и Он всегда подаст нам всё необходимое для нашей жизни, нашего здоровья, нашего благополучия, а также всё необходимое и для достижения блаженства в жизни будущей.

Аминь.

Архимандрит Кирилл (Павлов), 1964 г.