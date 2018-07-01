Гергесинская или Гадаринская страна располагалась на берегу Галилейского озера напротив Галилеи, где жил и проповедовал Спаситель. Жители этой страны вели оживлённую торговлю, и хотя сами соблюдали Закон Моисея, однако ради выгоды разводили свиней, нечистых животных, для продажи иноплеменникам.

Своих умерших они хоронили по восточному обычаю в пещерах за городом, где и жил бесноватый, о котором рассказывается в сегодняшнем Евангельском чтении. Бесы не могут проявлять такие качества как любовь, терпение, уважение, поэтому бесноватый, как бы сейчас сказали, имел «сложности в общении». Его пытались связывать верёвками и цепями, но он, поднатужившись, разрывал их. Современных успокоительных средств медицина к тому времени ещё не изобрела, и, поэтому, помочь ему было нельзя. Жители Гадаринской страны решили этот вопрос таким образом: бесноватый поселился вдали от селений в гробах, люди же старались обходить те места стороной. А если они там показывались, то бесноватый бросался в них камнями.

Спаситель, переплыв озеро в лодке, оказался именно в этом месте, и первое, что Он сделал — исцелил болящего, приказав бесам выйти из него. С разрешения Спасителя, бесы вошли в свиней, которые паслись здесь же на берегу, и всё двухтысячное стадо бросилось в воду и утонуло. Пастухи побежали в селение. Явились хозяева стада, увидели происшедшее, пришли в ужас, и попросили Спасителя поскорее покинуть их страну, что Он и сделал: вошёл в лодку с Апостолами, и вернулся в Галилею. Проповедовать в Гадаринской стране остался прежний бесноватый, который был хорошо известен всем местным жителям.

Какое же отношение может иметь эта история к нашей жизни?

У каждого человека есть грехи. А где совершается грех, там и бесы принимают в этом участие. Поэтому любой грешник в той или иной степени, скажем, не бесноватый, а находится под властью бесов. Эта мысль может показаться странной. Но вспомним, что кроме святых все люди грешники. Только степени у всех разные: у одних это едва заметно, у других — уже серьёзнее, а некоторым приходится ездить и на отчитку.

Бесы живут в человеке вместе с грехами, человек к ним привыкает, они становятся ему как родные, у них становятся общими интересы, их мысли человек принимает за свои. Вот человек разгневался, у него в груди кипит, в голове возникают ругательные слова, он говорит: «Я возмущён!» Но это не он возмущён, это страсть гнева. Страсть — это постоянное влечение к греху. В каждом человеке действует 8 главных страстей. Каждая страсть похожа на верёвку, один конец которой привязан к душе, а второй конец дёргает бес. Если это страсть гнева, то человек будет возмущаться с утра до вечера: он будет кого-то обличать, что-то доказывать, с кем-то воевать. Человек может решить: «Всё, пора остановиться, с завтрашнего дня не буду гневаться!» Но у него не получится — не хватит сил. На борьбу с грехом нужны силы. А ведь чтобы грешить, тоже нужны силы, и немалые. Бесноватый может рваться, кричать часами, так что несколько крепких мужчин едва могут его удержать. Откуда такая сила? А бесы дают силу на грех. Вспомним, как 2 тысячи свиней эта сила сбросила с обрыва в озеро.

И для служения Богу тоже нужна сила. Силу на добрые дела людям даёт Бог. «Без Меня не можете творить ничего», — говорит Христос. Эта сила Божия называется Благодатью. Христиане получают её через молитву, покаяние, Причащение.

В сегодняшнем Евангелии содержится очень важная и утешительная для нас мысль, что бесы не могут войти даже в свиней без позволения Божия. А значит, тем более в людей. Искушать людей они могут, а войти и потащить в пропасть христианина, у которого нет смертных грехов, который исповедуется и причащается — нет.

Все Евангельские истории имеют, кроме прямого смысла, ещё проекцию на духовный мир человека. Так духовный смысл есть и в сегодняшней истории. Под свиньями можно понимать людей, ведущих нечистый, греховный образ жизни. За это Бог попускает бесам входить в них. Бесы же, войдя, влекут их к адской пропасти, куда они и попадают после смерти. Некоторые даже, для полноты сходства, бросаются с многоэтажных домов вниз. А кого в настоящее время среди окружающих можно уподобить Гадаринским жителям? Это люди, которые говорят, что Иисус Христос, Церковь им не нужны. Их и так всё устраивает, они довольны своей торговлей, свинарником и иноплеменниками, их не очень беспокоит ювенальная юстиция и даже содом-парады. От чего избавит нас Господь молитвами всех святых в земле Русской просиявших.

Поздравляю всех с воскресным днём!

Архимандрит Борис (Долженко)