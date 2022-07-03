В сегодняшнем Евангельском чтении, которое мы слышали за Литургией, мы видим две темы: притчу и учение о Промысле Божием. Сюжет притчи взят из повседневной жизни. «Светильник для тела есть око». В этих словах заключается простой житейский опыт. Если человек хорошо видит, то он следит за своим внешним видом, он чисто одет, умыт. Ели же глаза видят худо, он будет спотыкаться, попадать в ямы, в грязь, в лужи, стукаться о препятствия — поэтому и вид у него будет неприглядный. Простое житейское наблюдение, верное во все времена, как 2000 лет назад, так и сегодня.

Однако эта притча имеет и духовный смысл. Святитель Феофан объясняет нам, что в этой Евангельской притче око — это наш ум. Если ум чист, просвещён Словом Божиим и Истинной верой, то и вся деятельность человека добра, светла. Если же его ум лукав, помрачён гордыней, сребролюбием, цинизмом, лживостью, то такой ум лишает жизнь человека радости и света, ввергает его в различные тёмные дела. Как бы он ни старался вести себя прилично, благопристойно, он будет попадать в скверные истории. Трудно с этим не согласиться. Какой вывод из притчи? Надо очищать свой ум, который является оком души, от нечистых помыслов. Тогда и дела наши будут светлыми, добрыми.

Далее Спаситель обращает наше внимание на чудеса Промысла Божия, которые нас окружают, но которые мы по невнимательности мало замечаем. Вот, посмотрите, цветы, которые так прекрасны, что с ними не могут сравниться одежды царя Соломона. Бог так их одевает, хотя цветы не умеют ткать и шить. Вот небесные птицы, они не умеют сеять и жать, у них нет ни зарплаты, ни карточки, ни пенсии, но Создатель каждый день посылает им пропитание. А люди для Бога дороже, чем цветы и птицы. Главное, чего ждёт Бог от людей, чтобы они искали Царства Божия и правды его. И если они будут выполнять это главное своё предназначение, то Бог их и оденет, и пропитает.

Значит ли это, что нужно только молиться и в храм ходить, а трудиться, сеять и убирать урожай, варить обед нам уже не нужно? Нет, конечно! Человек должен трудиться, а Бог пошлёт благословение на его дела, чтобы они были успешны. Но главный смысл притчи в другом, в том, что различные ценности и интересы внутри нас должны быть выстроены в надлежащем порядке. Главная наша ценность — Бог, Православие, забота о спасении души. А какие же ценности должны следовать за этой главной? Дальше идёт Отечество, свой народ с его историей, многовековой культурой. Потом братья и сестры во Христе, семья, родные, друзья. Потом сам я, моё здоровье, работа. Затем жилище, необходимые вещи, деньги. Обратим внимание, сколько существует ценностей, которые дороже денег. И уже в самом конце находятся предметы роскоши, вещи и деньги сверх необходимости. При такой иерархии ценностей будет порядок и в обществе, и в жизни каждого отдельного человека.

Но что мы видим и слышим сейчас? Посмотрите телепрограммы, выступления известных политиков, кинофильмы и попробуйте понять, какие же у нас главные ценности? Нас пытаются убедить, что это демократия, передовые технологии, права и свободы человека, уровень жизни. И деньги, деньги, деньги.

Один мудрый человек сказал: Сведение всех ценностей жизни к денежному эквиваленту убивает жизнь.

Будем помнить слова Спасителя: «Ищите прежде всего Царствия Божия, и тогда остальное всё приложится нам». С воскресным днём.

Аминь.

Архимандрит Борис (Долженко)