Сегодня, в первую неделю по Пятидесятнице, Церковь прославляет всех святых угодников Божиих. У каждого народа, независимо от его веры, есть такое понятие: святой. Святым называют обычно человека, который в лучшую сторону отличается от всех окружающих, хотя выразить, в чём именно заключается святость, люди, как правило, затрудняются. Но в учении Православной Церкви этот вопрос разрешается просто: святой — это тот, кто имеет дар Святого Духа. Преподобный Серафим Саровский говорил в беседе с Мотовиловым, что стяжание Святого Духа Божия это главная цель христианской жизни. Как же стать причастным к Святому Духу?

В сегодняшнем Евангельском чтении указан этот путь. «Всякого, кто исповедает Меня пред людьми, того исповедаю Я пред Отцем Моим Небесным; а кто отречётся от Меня пред людьми, отрекусь от того и Я пред Отцем Моим Небесным». Что значит исповедать Христа перед людьми? Во времена гонений это бывает в прямом смысле. Например, тебя спрашивают: «Ты веришь в Бога?», или «уж не христианин ли ты?» И надо отвечать, даже если это очень опасно. Нет такого времени, когда на земле не было бы гонений на христиан. Недавно они были в нашей стране, закончились у нас — начались где-то в другом месте: в Индии, в Египте, в Саудовской Аравии, в Пакистане, в Африке. Там и сейчас, в наши дни, за одно звание христианина, за крестик на шее можно лишиться имущества и жизни.

Ну, а если гонений нет, можем мы исповедовать Христа? Да, можем. Мы исповедуем веру или отрекаемся от неё своим поведением, поступками, образом жизни.

Что же дальше говорится в Евангелии?

«Кто любит отца или мать более, нежели Меня, не достоин Меня; и кто любит сына или дочь более, нежели Меня, не достоин Меня». Странные слова! Неужто нельзя любить своих родных? Эти слова не запрещают любить свою родню — любите на здоровье — но Бог должен быть на первом месте. Если это касается самого дорогого для человека — отца, матери и детей — то, значит, и всё остальное не должно быть для человека важнее Бога. Но от этого наши ближние ничего не теряют. Опыт показывает, что если человек любит Бога больше всего, то вся жизнь у него правильно выстраивается: он и к работе относится более честно, ответственно, он и родственников, и вообще ближних любит более глубоко, более правильно, более основательно. Итак, Бог должен быть на первом месте в жизни.

Что же ещё необходимо на пути к святости? Евангелие говорит: «Кто не берёт креста своего и следует за Мною, тот не достоин Меня». Как только человек пытается последовать за Христом, у него начинается настоящая война с миром, плотью и диаволом. Эта борьба и есть крест христианина, которого он никак не может избежать. Его надо нести с терпением, с молитвой, с помощью Божией. Таков, кратко, путь к святости.

Сегодня мы вспоминаем людей всех времён, всех стран и народов, всех чинов и званий, которые веровали в Святую Троицу, шли этим Евангельским путём. Они сами наследовали Царство небесное, жизнь вечную, и нам сейчас в этом помогают.

Всех вас поздравляем с большим праздником! Напоминаю, что завтра начинается Петровский пост.

Архимандрит Борис (Долженко)