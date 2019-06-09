I Вселенский собор

Сегодня мы празднуем память св. Отцев I Вселенского собора. Он состоялся по желанию царя Константина Великого более полутора тысяч лет тому назад, в 325 г. от Рождества Христова, в городе Никее. На нём присутствовало 318 епископов и св. Отцев со всего христианского мира. По какому же случаю собрались они из разных стран в Никею?

Перед Церковью стояло несколько важных вопросов. Например, о времени праздновании Пасхи. Христиане в разных странах праздновали её в разное время. Было решено совершать этот великий праздник после весеннего равноденствия, в первое воскресение после первого новолуния. Согласно этому указанию происходит составление Пасхалии и в наши дни.

Вторым важным вопросом было учение александрийского протопресвитера Ария. Он был учёным человеком и даже преподавал в знаменитой Александрийской катехизаторской школе. Арий не признавал Иисуса Христа равным Богу Отцу, и считал Его творением Бога Отца. У него появилось много последователей, и, наконец, он взволновал всю Церковь своей ересью.

На соборе Арий спорил со всеми отцами и упорно отстаивал своё заблуждение. Святитель Николай, присутствовавший при этом, в конце концов, не стерпел его богохульства и ударил по щеке. Отцы собора сначала осудили святителя Николая и даже лишили омофора. Однако в первую же ночь некоторые из них увидели, как Божия Матерь возвращает ему омофор и Евангелие. Поэтому и они решили простить известному чудотворцу его поступок, вызванный ревностью о славе Божией. На том же соборе было решено учение Ария предать анафеме, а самого еретика, который так и не покаялся, отправить в ссылку.

Святитель Николай заушает Ария на Вселенском соборе.

Ещё один вопрос, который рассматривался на I Вселенском соборе, был Символ веры. Он начинался так: «Верую во единого Бога Отца Вседержителя, Творца небу и земли, видимым же всем и невидимым». В нем коротко была изложена сущность Православия, а про Господа Иисуса Христа для обличения Арианской ереси было сказано, что Он рождён от Бога Отца, а не сотворён, и единосущен Богу Отцу. На Втором Вселенском соборе этот Символ веры был дополнен учением о Единой Святой соборной и апостольской Церкви, о Крещении (что допустимо только один раз креститься), и о Воскресении (чаю воскресения мертвых и жизни будущего века). В таком виде под именем Никео-Цареградского Символа веры он остаётся и до наших дней и поётся в храмах всем народом во время Божественной Литургии.

Казалось бы, I Вселенский собор и учение Ария — дела давно минувших дней, и к нам никакого отношения иметь не могут. Но нет! И сейчас многие готовы признать Иисуса Христа исторической личностью, пророком, учителем веры, но только не Богом. А это и есть арианская ересь, осужденная ещё на I Вселенском соборе. Православие же, последуя учению Святых Отцов, считает Спасителя Истинным Богом, несмотря на то, что Он принял на Себя Человеческое естество, и воздаёт Ему честь, равную с Богом Отцом и Святым Духом.

. Аминь.

Архимандрит Борис (Долженко)