После Своего Воскресения Спаситель в течение сорока дней являлся Апостолам, давая им наставления, рассказывая о грядущих событиях, о тайнах Царства Небесного. Наконец, в сороковой день Он привёл учеников на Елеонскую гору и сказал: «Я пошлю обетование Отца Моего на вас; вы же оставайтесь во граде Иерусалиме, доколе не облечетесь силою свыше». Это было сказано о Духе Святом, который должен был сойти на Апостолов через десять дней. И, подняв руки Свои, благословил их. И, когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо. Они поклонились Ему и возвратились в Иерусалим с великою радостью. И пребывали всегда в храме, прославляя и благословляя Бога, ожидая исполнения обетования о сошествии Святого Духа.

По воле Отца Господь Иисус Христос сошёл на землю, совершил спасение людей, и сегодня снова возносится в Отцу Своему, туда, где Он был прежде. В этом событии есть два важных момента. Первый: Он вознёсся с Плотию, с тою, которая пострадала на Кресте и воскресла. Это важно для богословия, потому что показывает, что человеческая плоть может быть участницей Божественной жизни.

И второй важный момент: Спаситель при Вознесении благословил Апостолов и сказал им, а в их лице всей Церкви: «Я с вами во вся дни до скончания века». Как же Он пребывает с нами сейчас? Он появляется на каждой Литургии Телом и Кровью. Просто по нашему духовному бесчувствию мы это не воспринимаем подобающим образом. Ещё Он глава нашей Церкви. Некоторые думают, что глава нашей церкви Патриарх. Это неправильно. Патриарх — предстоятель нашей Церкви, а постоянный, бессменный глава её — Христос. Он заботится о Своей Церкви, обо всём, что с ней происходит. Благодаря этой заботе врата адовы не смогут одолеть Церковь до кончины века. Ещё Он пребывает в душе каждого христианина как в храме, особенно у тех, кто причащается, исполняет Его заповеди и читает Иисусову молитву.

Всех с праздником Вознесения!

Архимандрит Борис (Долженко)