Сегодня Святая Церковь переносит нас к Овечьим вратам Иерусалима. Назывались они Овечьими, вероятно, потому, что близ них был рынок, на котором можно было купить овцу для праздничного жертвоприношения.

Невдалеке от Овчих ворот находилась купальня, которая называлась по-еврейски «Дом милосердия». При этой купальне было 5 крытых ходов, и как говорится в Евангелии: «в них лежало великое множество больных, слепых, хромых, иссохших, ожидающих движения воды..»

Что же делали эти больные в этом месте? Что влекло их сюда, к этой купели?

Все эти несчастные: слепые, хромые и иссохшие, все они ждали момента, который бывал здесь «по временам»: Ангел Господень возмущал воду, и тот, кто первым успевал войти в купель по возмущении воды, тот человек мгновенно получал исцеление, какою бы болезнью он не был одержим. Однако чудо хотя и совершалось, но в то же время было и недоступно, потому что только один первый получал исцеление. На что же было надеяться тому расслабленному, который находился в болезни тридцать восемь лет? И, тем не менее, он год за годом старался держаться поближе к купели.

Христос Спаситель с состраданием говорит несчастному: «хочешь ли быть здоров?» Расслабленный не знал, Кто перед ним стоит и начинал рассказывать как обычному человеку грустную повесть о том, что среди окружающих не находится человека, который помог бы ему: «человека не имам, который бы ввергнул меня в купель..» (Ин.5,7).

И тогда происходит удивительное чудо: «Иисус говорит ему: встань, возьми постель твою и ходи» (Ин.5,8). И он поднялся, взял одр, и пошёл.

Такая история рассказывается в сегодняшнем Евангелии.

Хотя не каждый из нас пережил инсульт и телесную расслабленность, но состояние духовного расслабления каждому из нас известно: когда ум поражён тупостью, сердце – нечувствием, воля – нежеланием что-либо делать, а вся душа – слабостью, бессилием. Мы пытаемся найти причину этого в природе. Ох, наверное, магнитная буря разыгралась! Ох, наверное, погода будет меняться! Или в здоровье: уж не давление ли подскочило, или сахар плохой? С этими случаями всё понятно: надо отлежаться, принять лекарство.

Но бывает, что внешней причины нет, что причина расслабления души — чисто духовная. Верующие люди называют это унынием, а в миру это называют депрессией, сердечной тоской. Неверующему человеку это служит сигналом, что безбожную жизнь надо менять, что он живёт неправильно. Иногда тоска бывает так сильна, что может закончиться самоубийством. Число самоубийств у нас – 50 тыс. человек в год, это 5 место в мире. Нередко мы думаем, что самоубийства происходят от бедности, от низкого уровня жизни, но это не так. В мире много стран, в Африке, Азии, Латинской Америке, где уровень жизни намного ниже, чем у нас. Но они не убивают ни себя, ни своих детей. И в нашей стране выпрыгивают из окон чаще всего не самые бедные люди. Это следствие неправильного мировоззрения и утраты смысла жизни.

Однако уныние бывает и у верующих людей, самых настоящих православных христиан. За что же попускается уныние верующему человеку? Наиболее часто — долгое непричащение, неисповеданность, пустословие, смехотворство, за лень, многоспание,.. за осуждение. Одним словом, за нерадение ко спасению. Но у верующих людей до самоубийства дело не доходит: от чрезмерного уныния их ограждает вера и Благодать Божия.

Главное средство борьбы с унынием простое — терпение, при этом надо не сидеть сложа руки, а молиться и трудиться с самопринуждением. Тогда уныние быстро проходит.

Поздравляем всех вас с воскресным днём!

Архимандрит Борис (Долженко)