Сегодня, во второе воскресенье после Пасхи, Русская Православная Церковь чтит память святых Жён-Мироносиц. В их числе Церковь прославляет равноапостольную Марию Магдалину, Соломию, Иоанну; Марию и Марфу — сестёр Лазаря, Марию Клеопову, Сусанну и многих других, которые ещё в дни земной жизни Иисуса Христа приходили к Нему, получали от Него исцеления и прощение грехов и служили Ему от имений своих.

За что мы прославляем сегодня Мироносиц? Когда остальные апостолы скрывались ради страха иудейского, они стояли у Креста. Затем помогали Иосифу и Никодиму снимать Тело Христово и хоронить Его. Ранним утром они поспешили ко Гробу помазать Господа миром, и первыми из всего человечества услышали от Ангела весть о воскресении Христовом. И они благовествовали об этом Апостолам, а потом вместе с ними проповедовали Евангелие в разных странах. Поэтому сегодняшний праздник имеет глубокое духовное содержание в отличие от «8 марта».

День Мироносиц – это праздник всех тех жён, которые в разные времена усердно служили Богу и Церкви, и которые сегодня несут высокое служение Богу в наших приходских храмах и в монашеских обителях. Традиция празднования его возрождается во многих уголках России, и это не может не радовать.

В этот светлый воскресный день от всей души поздравляем всех православных женщин с праздником. Желаем вам крепкой веры, мира, добра и многих милостей от Воскресшего Христа Спасителя!

Архимандрит Борис (Долженко)