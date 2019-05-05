Лучшие умы человечества трудились над тем, чтобы научно доказать бытие Божие, и не смогли этого сделать. Другие люди, атеисты, пытались доказать, что Бога нет – и у них тоже ничего не получилось. Бог так дивно устроил, что Его бытие наука не может ни доказать, ни опровергнуть. Для чего? Чтобы вера в Бога была личным подвигом каждого, и чтобы за этот подвиг каждый человек мог получить награду.

Подвиг веры был труден даже для Апостола Фомы. Когда Воскресший Господь первый раз явился ученикам, Фомы не было, и он не поверил. Это понятно: весьма необычное дело, когда кто-то воскресает. Чтобы укрепить его в вере, Господь явился ещё раз и позволил Фоме вложить пальцы в Его раны, чтобы тот мог убедиться, что это не призрак, не приведение, а живое Тело. Но это было сделано для Фомы в виде исключения, а всех остальных людей, в том числе и нас с вами, Спаситель призвал к подвигу веры: «блаженны не видевшие, и уверовавшие».

Большую опасность для нашей веры представляют помыслы неверия. Каждого человека они время от времени посещают. Святые Отцы, опытные в духовной брани, говорят, что нельзя вступать с ними в беседу — это всё равно, что пытаться переспорить диавола, который гораздо умнее и опытнее любого из нас. Вместо этого мы должны прибегать к помощи молитвы, например, читать Символ веры или Иисусову молитву, а также исповедывать помыслы неверия и сомнений на Исповеди.

Христос Воскресе!

Архимандрит Борис (Долженко)