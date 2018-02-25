Братья и сестры! В неделю Православия весьма естественно быть вопросу: что есть Православие? Православие — учение Святого Духа, данное Богом человекам во спасение. Где нет Православия, там нет спасения.

Драгоценна, ничем не заменима, ни с чем не сравнима для каждого из нас наша блаженная участь в вечности: столько же драгоценен, столько же превыше всякой цены и залог нашего блаженства — учение Святого Духа.

Чтоб сохранить для нас этот залог, святая Церковь исчисляет сегодня во всеуслышание те учения, которые поро­ждены и изданы сатаною, которые — выражение вражды к Богу, которые наветуют нашему спасению, похищают его у нас. Как волков хищных, как змей смертоносных, как татей и убийц, Церковь обличает эти учения. Охраняя нас от них, она предаёт анафеме эти учения и тех, которые упорно держатся их.

Словом анафема означается отлучение, отвержение. Когда Церковью предаётся анафеме какое-либо учение, это значит, что учение содержит в себе хулу на Святого Духа, и для спасения должно быть отвергнуто и устранено, как яд устраняется от пищи. Когда предаётся анафеме человек — это значит, что человек тот усвоил себе богохульное учение безвозвратно, лишает им спасения себя и тех ближних, которым сообщает свой образ мыслей.

Человеческое умствование, введённое в учение веры христианской, называется ересью, последование этому учению — зловерием.

Ереси изобретены падшими духами. Этому не должно удивляться. Главнейший грех их — исступлённая ненависть к Богу, выражающаяся страшным, непрестанным богохульством. Существенная страсть их — гордость. Они находят наслаждение во всех видах греха, вращаются постоянно в них, переходя от одного греха к другому. Не имея возможности совершать плотские грехи телесно, они совершают их в мечтании и ощущении. Падшие духи, содержа в себе начало всех грехов, стараются вовлечь во все грехи человеков с целью и жаждою погубления их.

В особенности они стараются вовлечь в гордость, от кото­рой прозябают, как от семян растения, вражда к Богу и богохульство. Грех богохульства, составляющий сущность вся­кой ереси, есть самый тяжкий грех, как грех принадлежа­щий духам отверженным и составляющий их отличительное свойство. Падшие духи стараются прикрыть все грехи благовидною личиною, называемою в аскетических Отеческих писаниях оправданиями. Делают они это с тою целью, чтоб человеки легче согласились на принятие греха. Точно так они поступают и с богохульством: стараются его прикрыть пышным красноречием, возвышенною философиею. Страшное орудие в руках духов — ересь! Они погубили посредством ереси целые народы, похитив у них незаметно для них христианство, заменив христианство богохульным учением, украсив смертоносное учение наименованием очищенного, истинного, восстановленного христианства.

Ересь есть грех, совершаемый преимущественно в уме. Грех этот, будучи принят умом, сообщается духу, разливается на тело и оскверняет тело наше, имеющее способность принимать освящение от общения с Божественною благодатию, и способ­ность оскверняться и заражаться общением с падшими духами. Грех этот малоприметен и малопонятен для незнающих христианства, и потому легко уловляет в свои сети простоту, неведение, равнодушное и поверхностное христианство. Уловлены были на время ересью пре­подобные Иоанникий Великий, Герасим Иорданский и некоторые другие угодники Божии. Если святые мужи, проводившие жизнь в исключительной заботе о спасении, не могли вдруг понять богохульства, прикрытого личиною, что сказать о тех, кото­рые проводят жизнь в житейских попечениях, имеют о вере понятие самое недостаточное? Как узнать им смертоносную ересь, когда она предстанет им укра­шенною в личину мудрости, праведности и святости? Вот причина, по которой целые общества человеческие и целые народы легко склонились под иго ереси. По этой же причине очень затруднительно обращение из ереси к Православию, гораздо затруднительнее, нежели из неверия и идолопоклонства.

Ересь, будучи грехом тяжким, грехом смертным, врачуется быстро и решительно искренним преданием её анафеме. Без этого врачевства яд богохульства остаётся в духе человеческом и непрестанно колеблет его недоумениями и сомнениями. Святая Церковь всегда признавала необходимым врачевство анафемой от страшного недуга ереси.

Когда блаженный Феодорит, епископ Кирский, предстал на четвёртом вселенском Соборе пред Отцами Со­бора, желая оправдаться в возведенных на него обвинениях, то Отцы потребовали от него, прежде всего, чтоб он предал анафеме epecиapxa Нестория. Феодорит, отвергавший Нестория, но не так решительно, как отвергала его Церковь, хотел объяс­ниться. Но Отцы опять потребовали от него анафемы Несторию, угрожая, в противном случае, признать еретиком самого Феодорита. Феодорит произнёс анафему Несторию. Тогда Отцы прославили Бога, провозгласили Феодорита пастырем православным, а Феодорит уже не требовал объяснения. Таково отношение духа человеческого к страш­ному недугу ереси.

Сегодня провозглашает Церковь:

— Отрицающим бытие Божие, и утверждающим, что этот мир самобытен, что всё совершается в нём без промысла Божия, — анафема.

— Говорящим, что Бог не дух, а вещество, также не признающим Его праведным, милосердым, премудрым, всеведущим, и произносящим подобные сему хуления, — анафема.

— Не исповедующим, что Отец, Сын и Святой Дух — един Бог, — анафема.

— Дерзающим говорить, что пречистая Дева Mapия не была прежде рождества, в рождестве и по рождестве Девою — анафема.

— Отвергающим бессмертие души, кончину века, будущий суд и вечное воздаяние — анафема.

— Отвергающим Таинства святой Христовой Церкви — анафема.

Услышав сегодня грозное провозглашение врачества духовного, примем его и, приложив к душам нашим, отвергнем искренно и решительно те гибельные учения, которые Церковь будет поражать анафемою во спасение наше.