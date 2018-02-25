Из слова в Первую неделю Великого Поста святителя Игнатия Брянчанинова
Братья и сестры! В неделю Православия весьма естественно быть вопросу: что есть Православие? Православие — учение Святого Духа, данное Богом человекам во спасение. Где нет Православия, там нет спасения.
Драгоценна, ничем не заменима, ни с чем не сравнима для каждого из нас наша блаженная участь в вечности: столько же драгоценен, столько же превыше всякой цены и залог нашего блаженства — учение Святого Духа.
Чтоб сохранить для нас этот залог, святая Церковь исчисляет сегодня во всеуслышание те учения, которые порождены и изданы сатаною, которые — выражение вражды к Богу, которые наветуют нашему спасению, похищают его у нас. Как волков хищных, как змей смертоносных, как татей и убийц, Церковь обличает эти учения. Охраняя нас от них, она предаёт анафеме эти учения и тех, которые упорно держатся их.
Словом анафема означается отлучение, отвержение. Когда Церковью предаётся анафеме какое-либо учение, это значит, что учение содержит в себе хулу на Святого Духа, и для спасения должно быть отвергнуто и устранено, как яд устраняется от пищи. Когда предаётся анафеме человек — это значит, что человек тот усвоил себе богохульное учение безвозвратно, лишает им спасения себя и тех ближних, которым сообщает свой образ мыслей.
Человеческое умствование, введённое в учение веры христианской, называется ересью, последование этому учению — зловерием.
Ереси изобретены падшими духами. Этому не должно удивляться. Главнейший грех их — исступлённая ненависть к Богу, выражающаяся страшным, непрестанным богохульством. Существенная страсть их — гордость. Они находят наслаждение во всех видах греха, вращаются постоянно в них, переходя от одного греха к другому. Не имея возможности совершать плотские грехи телесно, они совершают их в мечтании и ощущении. Падшие духи, содержа в себе начало всех грехов, стараются вовлечь во все грехи человеков с целью и жаждою погубления их.
В особенности они стараются вовлечь в гордость, от которой прозябают, как от семян растения, вражда к Богу и богохульство. Грех богохульства, составляющий сущность всякой ереси, есть самый тяжкий грех, как грех принадлежащий духам отверженным и составляющий их отличительное свойство. Падшие духи стараются прикрыть все грехи благовидною личиною, называемою в аскетических Отеческих писаниях оправданиями. Делают они это с тою целью, чтоб человеки легче согласились на принятие греха. Точно так они поступают и с богохульством: стараются его прикрыть пышным красноречием, возвышенною философиею. Страшное орудие в руках духов — ересь! Они погубили посредством ереси целые народы, похитив у них незаметно для них христианство, заменив христианство богохульным учением, украсив смертоносное учение наименованием очищенного, истинного, восстановленного христианства.
Ересь есть грех, совершаемый преимущественно в уме. Грех этот, будучи принят умом, сообщается духу, разливается на тело и оскверняет тело наше, имеющее способность принимать освящение от общения с Божественною благодатию, и способность оскверняться и заражаться общением с падшими духами. Грех этот малоприметен и малопонятен для незнающих христианства, и потому легко уловляет в свои сети простоту, неведение, равнодушное и поверхностное христианство. Уловлены были на время ересью преподобные Иоанникий Великий, Герасим Иорданский и некоторые другие угодники Божии. Если святые мужи, проводившие жизнь в исключительной заботе о спасении, не могли вдруг понять богохульства, прикрытого личиною, что сказать о тех, которые проводят жизнь в житейских попечениях, имеют о вере понятие самое недостаточное? Как узнать им смертоносную ересь, когда она предстанет им украшенною в личину мудрости, праведности и святости? Вот причина, по которой целые общества человеческие и целые народы легко склонились под иго ереси. По этой же причине очень затруднительно обращение из ереси к Православию, гораздо затруднительнее, нежели из неверия и идолопоклонства.
Ересь, будучи грехом тяжким, грехом смертным, врачуется быстро и решительно искренним преданием её анафеме. Без этого врачевства яд богохульства остаётся в духе человеческом и непрестанно колеблет его недоумениями и сомнениями. Святая Церковь всегда признавала необходимым врачевство анафемой от страшного недуга ереси.
Когда блаженный Феодорит, епископ Кирский, предстал на четвёртом вселенском Соборе пред Отцами Собора, желая оправдаться в возведенных на него обвинениях, то Отцы потребовали от него, прежде всего, чтоб он предал анафеме epecиapxa Нестория. Феодорит, отвергавший Нестория, но не так решительно, как отвергала его Церковь, хотел объясниться. Но Отцы опять потребовали от него анафемы Несторию, угрожая, в противном случае, признать еретиком самого Феодорита. Феодорит произнёс анафему Несторию. Тогда Отцы прославили Бога, провозгласили Феодорита пастырем православным, а Феодорит уже не требовал объяснения. Таково отношение духа человеческого к страшному недугу ереси.
Сегодня провозглашает Церковь:
— Отрицающим бытие Божие, и утверждающим, что этот мир самобытен, что всё совершается в нём без промысла Божия, — анафема.
— Говорящим, что Бог не дух, а вещество, также не признающим Его праведным, милосердым, премудрым, всеведущим, и произносящим подобные сему хуления, — анафема.
— Не исповедующим, что Отец, Сын и Святой Дух — един Бог, — анафема.
— Дерзающим говорить, что пречистая Дева Mapия не была прежде рождества, в рождестве и по рождестве Девою — анафема.
— Отвергающим бессмертие души, кончину века, будущий суд и вечное воздаяние — анафема.
— Отвергающим Таинства святой Христовой Церкви — анафема.
Услышав сегодня грозное провозглашение врачества духовного, примем его и, приложив к душам нашим, отвергнем искренно и решительно те гибельные учения, которые Церковь будет поражать анафемою во спасение наше.