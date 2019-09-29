Сегодня мене хочется вспомнить один эпизод из Ветхого Завета. Израильский народ вышел из Египта и направился в землю обетованную. Однако фараон не захотел отпускать их. «Что это мы сделали, отпустив израильтян, чтобы они не работали на нас?», — сказал он своим вельможам и, собрав войско с боевыми колесницами, устремился в погоню, чтобы наказать их и вернуть назад. Израильтяне увидели погоню, когда подходили к берегу Красного моря. Это был один из морских заливов. Тогда по повелению Божию Моисей поднял свой жезл и провёл в воздухе вертикальную линию, как бы рассекая воду на две части. Поднялся сильный ветер, который продолжался всю ночь, и наутро вода расступилась, показалось морское дно. И весь народ перешёл на другой берег. Египетское войско с колесницами устремилось за ними следом. Тогда Моисей снова поднял жезл и провёл в воздухе горизонтальную линию, повелевая воде вернуться на своё место, и морская вода стала быстро возвращаться. Египтяне побежали быстрее, но никто из них не спасся, всё войско вместе с колесницами, всадниками и самим фараоном, погибло.

Этому событию посвящён ирмос первой песни канона «Яко по суху пешешествовав Израиль по бездне стопами». А мы обратим особое внимание на то, что пророк Моисей своим жезлом изобразил в воздухе знамение креста. Бог дал верующим крестное знамение как благословение и как оружие против врагов видимых и невидимых. Перед вторым пришествием Христовым на небе явится видимое всем народам земли знамение Креста. Вынос креста символически изображает это будущее событие.

Как Крест сегодня находится посреди храма, так он находится в центре жизни христианина. Крестным знамением мы постоянно напоминаем себе о нём. Господь сказал: «Кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною».

— Что значит «взять крест свой»?

— Это значит с ним согласиться. Не пытаться его сбросить с себя, не пытаться увильнуть от него.

— А как различить: это крест от Господа, или мы страдаем за наши собственные прежние грехи?

— Это всё равно. То, что даётся за грехи — тоже крест наш, неся который, мы преодолеваем грех и его последствия. Всё, что мы имеем на данный момент — это наш крест. Поэтому крестоношение — это наше отношение к жизни: не роптать, не жаловаться, терпеть, нести. По крайней мере, стараться так поступать.

Архимандрит Борис (Долженко)