Святой апостол Петр — старший брат апостола Андрея Первозванного — до своей апостольской деятельности был рыбаком, имел жену и двоих детей и назывался Симоном. Он был простым, некнижным, бедным и богобоязненным, как говорит о нем святитель Иоанн Златоуст. «Ты — Симон, сын Ионин; ты наречешься Кифа, что значит „камень“ (Петр)», — так сказал Господь, когда Андрей привел к Нему своего брата Петра (Ин. 1, 42). Святой апостол Петр был тем единственным из учеников, кто на вопрос Господа, за кого они почитают Его, ответил сразу: «Ты Христос, Сын Бога Живого» (Мф. 16, 16). И Господь сказал апостолу Петру: «Блажен ты, Симон Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, Сущий на небесах; и Я говорю тебе: ты Петр, и на сем камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее; и дам тебе ключи Царства Небесного; и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах"(Мф.16, 17−19). Апостол Петр был и единственным из защищавших Господа от пришедших предать Учителя на страдание и смерть. Он был и единственным учеником, при искушении трижды отрекшимся от Христа. Однако Господь, приняв слезное покаяние Своего ученика, удостоил его первым из апостолов лицезреть Себя Воскресшего (Лк. 24, 34).

В Риме апостол Петр был предвозвещен Самим Господом о скорой кончине (2 Петр. 1, 14). По повелению императора Нерона, жаждавшего отомстить апостолу за погибель своего друга Симона волхва и за обращение ко Христу любимых жен, святой апостол Петр в 67 году, предположительно 29 июня, был распят. Перед мученической кончиной, считая себя недостойным принять такую же казнь, какой подвергся его любимый Учитель, апостол Петр просил мучителей распять его головой вниз, желая даже во время смерти преклонить свою голову Господу.

Святой апостол Павел происходил из колена Вениаминова, до своего апостольского служения назывался Савлом. Родился он в киликийском городе Тарсе от знатных родителей и имел права римского гражданства. Савл был истовым иудеем, разжигавшим в себе ненависть к христианам, но однажды, в 34 году, на пути в Дамаск, внезапно осиял его Божественный свет с неба. Он упал на землю и услышал голос: «Савл! Савл! Что ты гонишь Меня? Трудно тебе идти против рожна». Савл спросил: «Кто Ты, Господи?» Голос ответил: «Я Иисус, Которого ты гонишь. Но встань и стань на ноги твои; ибо Я для того явился к тебе, чтобы поставить тебя служителем и свидетелем того, что ты видел и что Я открою тебе, избавляя тебя от народа иудейского и от язычников, к которым Я теперь посылаю тебя открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу и верою в Меня получили прощение грехов и жребий с освященными» (Деян. 26,13−18). Затем Савл ослеп. Через три дня в Дамаске пророк Анания возложил на него руки, Павел прозрел, крестился и стал ревностнейшим проповедником Христовым.

В своих непрестанных трудах апостол Павел переносил неисчислимые скорби. В одном из Посланий он признается, что не раз бывал в темницах и многократно при смерти. Все свои нужды и скорби святой апостол Павел переносил с великим смирением и слезами благодарности (Деян. 20, 19), ибо в любое время готов был умереть за имя Господа Иисуса (Деян. 21, 13). По некоторым преданиям, апостол Павел помогал апостолу Петру одолеть Симона волхва и обратить к христианству двух любимых жен императора Нерона, за что был осужден на смерть. Другие источники указывают, что причиной казни апостола Павла послужил факт обращения им в христианство главного императорского виночерпия. По некоторым данным, день смерти апостола Павла совпадает с днем смерти апостола Петра, по другим — она произошла ровно через год после распятия апостола Петра. Как римский гражданин, апостол Павел был усечен мечом.

Праздник апостолов Петра и Павла один из древнейших праздников в истории Церкви. Благоговейное почитание святых апостолов-мучеников началось вскоре после их кончины. В IV веке святым равноапостольным Константином Великим (+337; память 21 мая) были воздвигнуты храмы в честь святых первоверховных апостолов в Риме и Константинополе. Совместное их празднование — 29 июня/12 июля — было настолько распространено, что известный церковный писатель IV века святитель Амвросий, епископ Медиоланский (+397; память 7 декабря), писал: «..празднование им не может утаиться ни в одной части мира».

А святитель Иоанн Златоуст в беседе на день памяти апостолов Петра и Павла говорил: «Что больше Петра! Что равно Павлу делом и словом! Они превзошли всю природу земную и небесную. Связанные телом, они сделались превосходнее ангелов. Петр есть предводитель апостолов, Павел — учитель вселенной и причастник горних сил. Петр — узда беззаконных иудеев, Павел — призыватель язычников; и усматривай высочайшую премудрость Господа. Который Петра избрал из рыбарей, Павла — из скинотворцев. Петр — начало Православия, великий священнослужитель Церкви, необходимый советник христиан, сокровищница горних даров, избранный апостол Господа; Павел — великий проповедник Истины, слава вселенной, парящий в высоте, духовная лира, орган Господень, бдительный кормчий Христовой Церкви».

Празднуя в этот день память первоверховных апостолов, Православная Церковь прославляет духовную твердость святого Петра и разум святого Павла, воспевает в них образ обращения согрешающих и исправляющихся: в апостоле Петре — образ отвергшегося от Господа и покаявшегося, в апостоле Павле — образ сопротивлявшегося проповеди Господней и потом уверовавшего.

Русская линия