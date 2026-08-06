Святые мученики Борис и Глеб были сыновьями святого равноапостольного Великого Князя Владимира. Они с детства отличались благочестием и братской любовью друг к другу и к другим братьям, являя собою идеал христианской кротости. В 1015 году перед своей кончиной святой Владимир дал благоверному князю Борису свою дружину и послал его отогнать от Киева печенегов. Исполнив повеление отца, Борис с дружиной возвращался домой. Тем временем старший брат Бориса и Глеба — Святополк Окаянный воссел на отеческий Великокняжеский стол в Киеве. Чтобы удержать захваченную им власть, Святополк тайно повелел своим людям идти навстречу князю Борису и убить его.

Борис был кроток и смиренен, правдив, щедр и тих. Поэтому когда он на возвратном пути стал лагерем на реке Альте и дружина готова была идти в Киев, изгнать Святополка и провозгласить Великим князем Бориса, он им отказал, не желая поднимать руку на брата своего и начинать междоусобную войну. Отдавшись воле Божьей, смиренный князь распустил дружину и, оставшись со своим оруженосцем и несколькими близкими, стал молиться, оплакивая кончину любимого отца и прося Спасителя укрепить его в грядущем испытании. По прошествии нескольких часов подосланные убийцы ворвались в шатёр благоверного князя и убили его.

Но Святополк не остановился на этом убийстве. Желая заманить юного князя Глеба в ловушку, он послал сказать ему, что отец болен и желает видеть его. Глеб тотчас отправился в Киев, и, хотя его предупредили об обмане, не стал уклоняться от козней Святополка и решился последовать за братом-страстотерпцем. Убийцы настигли его в дороге. Тело князя спустя несколько лет нашли невредимым и похоронили рядом с телом князя Бориса. На месте, где они лежали, иногда видели огненный столп, иногда же доносилось ангельское пение. Вскоре от их могилы стали происходить различные чудеса. Святые страстотерпцы братья Борис и Глеб были прославлены Церковью в лике святых первыми в длинной череде подвизавшихся вслед за ними русских святых.

Святые Борис и Глеб были на протяжении девяти веков и остаются в наше время среди самых почитаемых и любимых русских святых.

В этот день, 6 августа (24 июля по юлианскому календарю) 1783 года, в крепости Георгиевск (Северная Грузия) Россия и объединённое грузинское царство Картли-Кахети (иначе Картлийско-Кахетинское царство, Восточная Грузия) заключили договор о переходе Грузии под протекторат России. Постоянная опасность со стороны Ирана и Турции угрожала национальному существованию православной Грузии. Единственным выходом царь Картлийский и Кахетинский Ираклий II считал укрепление связей с Российской Империй. В конце 1782 года Ираклий II обратился к Императрице Екатерине II с просьбой принять Грузию под покровительство России. Государыня согласилась и поручила князю Григорию Потёмкину заключить с царём Ираклием договор, известным в истории как Георгиевский трактат по названию крепости, в которой он был подписан. Уполномоченными с грузинской стороны были князь Иван Багратион-Мухранский и князь Гарсеван Чавчавадзе. Согласно Георгиевскому трактату, грузинский царь Ираклий II признавал покровительство Российской Империи, отказывался от самостоятельной внешней политики и обязывался своими войсками служить российской Императрице. Екатерина II со своей стороны ручалась за сохранение целостности владений Ираклия. При этом Грузии предоставлялась полная внутренняя автономия. Условия договора уравнивали в правах грузинских и русских дворян, духовенство и купечество. Большое значение имели четыре сепаратные статьи договора. По ним Россия обязалась защищать Грузию в случае войны, а при ведении мирных переговоров настаивать на возвращении Картли-Кахетинскому царству владений, издавна ему принадлежавших, но отторгнутых Турцией.

18 декабря 1800 года Император Павел I подписал манифест об упразднении Картли-Кахетского царства и присоединении Восточной Грузии к России. Через 10 дней, 28 декабря 1800 года скончался наследник Ираклия II, его сын, Георгий XII. Последний царь царства Картли-Кахети был похоронен в Светицховели. Временным правителем Картлийско-Кахетинского царства был назначен его сын Давид Георгиевич. 12 сентября 1801 года Император Александр I издал манифест об упразднении Картлийско-Кахетинского царства и вхождении Восточной Грузии в состав Российской Империи. В 1810 году в состав Российской Империи было включено и Имеретинское царство (Западная Грузия), преобразованное в Тифлисскую и Кутаисскую губернии.

Русская линия