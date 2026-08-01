Сегодня мы чтим память преподобного Серафима Саровского, вспоминаем героя Чесмы Д.С.Ильина, учёного А.А.Башмакова и день начала Первой мировой войны…

Преподобный Серафим Саровский (в миру Прохор Сидорович Машнин) — один из самых почитаемых в России и за её пределами православных святых. Скончался преподобный Серафим Саровский 2 января 1833 года и был причислен к лику святых летом 1903 года. На торжества канонизации чудотворца в Саровскую пустынь съехалось, по разным данным, от 50 до 300 тысяч паломников, в том числе и Император Николай Второй с семьёй.

19 июля 1903 года, в день рождения святого, его останки были открыты и торжественно помещены в специально приготовленную раку. В честь этого события, которое сопровождалось чудесными исцелениями больных, и установлен церковный праздник обретения мощей преподобного Серафима Саровского. 1 августа 1991 г. вновь обретённые мощи святого были возвращены в Дивеевский монастырь, основанный преп. Серафимом. Это было одним из самых ярких событий русской церковной истории конца XX века.

Дмитрий Сергеевич Ильин родился в 1737 году в дворянской семье прапорщика Сергея Васильевича Ильина, служившего до отставки в кавалерийских полках. Окончив Морской шляхетный кадетский корпус, Ильин был произведен в мичманы и с 1764 года ежегодно находился в плавании в Балтийском и Немецком (Северном) морях. Возвратившись из очередного похода, Ильин, узнал о начале Русско-турецкой войны и подготовке экспедиции в Средиземное море. Основные офицерские должности на уходящих кораблях были заполнены, но, проявив должную настойчивость, молодой офицер получил под свое командование мортирную батарею на бомбардирском корабле «Гром». В звании лейтенанта Ильин принял участие в бою в Хиосском проливе и Чесменском сражении. Удар брандера Ильина сыграл главную роль в битве при Чесме и решил судьбу неприятельского флота. Позднее специалисты констатировали исключительность подвига лейтенанта Ильина в самом подводе брандера в пылу сражения к неприятелю, отмечали хладнокровие и обдуманные действия офицера. За подвиг в Чесменском сражении лейтенант Ильин был награжден орденом Святого Великомученика и Победоносца Георгия четвертого класса.

Получив в 1771 г. назначение командиром бомбардирского корабля «Молния», Ильин участвовал в атаках на турецкие крепости Метелино и Чесма. В 1775 г. он был произведен в капитаны II ранга с разъяснением: «За отличие в Чесменском сражении» и указанием «считать в оном чине с 1770 года, июня с 26-го».

Закончил свою доблестную службу Отечеству Ильин в самом начале 1777 г. При выходе в отставку ему было присвоено звание капитана I ранга, что еще раз является свидетельством высокой оценки подвига и всей честной и беспорочной службы офицера Российского флота Дмитрия Сергеевича Ильина.

Жизненный путь Ильина закончился 19 июля 1802 года, похоронен он на кладбище деревни Застижье, где в 1895 г. ему был установлен памятник. В память геройского подвига, совершенного при Чесме, именем Ильина был назван построенный в 1886 г. минный крейсер Балтийского флота. А в 1914 г. был спущен на воду эскадренный миноносец «Лейтенант Ильин».

Сегодня мы вспоминаем известного антрополога, этнографа и правоведа, видного деятеля славянского движения Александра Александровича Башмакова, скончавшегося 1 августа 1943 г.

Он родился 25 декабря 1858 года в семье одесского губернатора и был потомком великого русского полководца А.В.Суворова по материнской линии. Окончив юридический факультет Новороссийского университета, Башмаков некоторое время служил в Филиппополе секретарем Законодательной комиссии Управления Восточной Румелией, затем, вернувшись в Россию, принимал активное участие в проведении судебной реформы в Прибалтийском крае, исполнял юрисконсультские обязанности в Российском МИДе.

С конца XIX века Башмаков активно участвовал в славянском движении. В 1899 г. он совершил путешествие в Македонию, а в 1908 г. — в Черногорию, исследовав наименее доступные части нагорной Албании и др. славянские области. Башмаков — один из инициаторов создания Русского окраинного общества. Член Совета Петербургского Славянского благотворительного общества и Славянского общества в Софии (Болгария). Состоял членом-корреспондентом Болгарской национальной академии. Свои взгляды по отношению к славянам выразил в следующей формуле: «Быть русским внутри, славянином вне России».

В годы революционной смуты 1905 г. Башмаков свою политическую позицию сформулировал однозначно: «Я неизлечимо заразился «черносотенством», отмечая также, что «мудрое и сильное правительство должно выработать себе твердую программу такого рода: народу дать и реформы, и попечение, и законы, обеспечивающие его развитие и благосостояние, а для бунта существует картечь, и тут вилять нечего».

Политическая и публицистическая деятельность Башмакова привлекла внимание П.А.Столыпина, предложившего ему должность главного редактора «Правительственного вестника», который Башмаков редактировал с 1906 по 1911 гг.

В годы Гражданской войны Башмаков в качестве помощника главноуполномоченного Красного Креста оказался при генерале А.И.Деникине. После поражения Белого движения он покинул Россию и, несмотря на свой преклонный возраст, еще в течение четверти века активно трудился на научном поприще. Башмаков состоял сотрудником Французской Академии изящной словесности, Школы антропологии, Библиотеки Института палеонтологии.

В этот день в 1914 г. Германия объявила войну России. Началась Великая война, в которой против России ополчились все силы зла, враги внешние и внутренние. Вечная память воинам за Веру, Царя и Отечество на поле брани живот свой положивших!

Русская линия