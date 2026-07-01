Духовенство Софийской епархии Болгарской Православной Церкви выступило с заявлением, в котором выразило полную поддержку Болгарскому Патриарху Даниилу и призвало священноначалие начать проверку в связи с недостойным поведением и неподобающими священнослужителю публичные заявления настоятеля Царигорского монастыря святых Космы и Дамиана архимандрита Никанора (Мишкова), сообщает портал «OrthodoxTimes».

Заявление было сделано после конференции духовенства по вопросам пастырского служения, состоявшейся в Софии, на которой участники обсудили недавние публичные заявления и высказывания отца Никанора в СМИ. Священнослужители указали, что решили высказаться публично, потому что его неоднократные обвинения в адрес Болгарского Патриархата и лично Патриарха Даниила больше нельзя игнорировать.

Согласно декларации, духовенство было особенно обеспокоено заявлением архимандрита Никанора от 28 июля, в котором он назвал Болгарскую Православную Церковь «подобием церкви» и «прислужником российского империализма». Священники отвергли такую характеристику, подчеркнув, что считают себя служителями Тела Христова, а не проводниками чьих-либо политических интересов.

Духовенство указало, что архимандрит Никанор неоднократно использовал в своих высказываниях политические формулировки, напоминающих лозунги, а в публичных нападках на Патриарха Даниила, других священнослужителей и мирян перешёл все мыслимые и немыслимые границы. В результате его публичная деятельность превратилась в политическую конфронтацию, что вызвало смятение и раскол среди верующих.

Софийское духовенство отвергли как лживые обвинения в том, что Патриарх Даниил когда-либо действовал как инструмент влияния Кремля, о чём заявляет отце Никанор. Ни в своих публичных заявлениях, ни в личном общении Предстоятель Болгарской Церкви не демонстрировал политической предвзятости или пристрастности по отношению к другой Поместной Православной Церкви. Напротив он всегда проявлял заботу о Болгарской Православной Церкви и ее единстве, указали священники.

В декларации обращается внимание на грубое нарушение со стороны отца Никанора церковной дисциплины, а его призывы к смещению канонического Патриарха, гражданскому неповиновению или отказу от посещения храмов вообще несовместимы со священнической ответственностью и каноническими правилами.

В связи с этим духовенство Софийской епархии поддержало решение о запрете отца Никанора в служении, которое принял Патриарх Даниил. Они также заявили, что это церковное наказание не следует воспринимать как месть или личное унижение. Скорее, это духовное лекарство и призыв к покаянию, когда слова или действия священнослужителя угрожают миру, единству и доверию между пастырями и верующими.

В связи священнослужители призвали компетентные церковные власти рассмотреть действия и публичные заявления архимандрита Никанора «со всей строгостью, беспристрастностью и ответственностью». По их словам, если нарушения будут установлены в ходе надлежащей церковной судебной процедуры, должно быть назначено соответствующее наказание, соразмерное их тяжести.

Авторы обращения также потребовали, чтобы их заявление было официально включено в церковное дисциплинарное производство, уже начатое в отношении архимандрита Никанора.

Русская линия