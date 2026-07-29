В Луганске при атаке дрона погиб монах Рафаил (Анисимов)

28 июля 2026 года в Троицком районе Луганской Народной Республики в результате атаки БПЛА американского производства «Хорнет» погиб насельник Иоанно-Богословского Череменецкого монастыря Гатчинской епархии монах Рафаил (Анисимов). С декабря прошлого года 68-летний отец Рафаил находился на передовой, неся послушание помощника военного священника 9-й гвардейской артиллерийской бригады, сообщает Патриархия.Ru.

Вместе с ним в машине находился настоятель воинского храма бригады, помощник командира по работе с верующими военнослужащими иеромонах Иларион (Качур). В результате удара отец Иларион получил осколочные ранения ног и был эвакуирован в госпиталь.

Дрон атаковал «Ниву», в которой ехали священнослужители.

Монах Рафаил (в миру Анисимов Михаил Анатольевич) родился в 1958 г. в Абхазской АССР. Окончил среднюю школу.

В декабре 2010 г. принят послушником в Иоанно-Богословский Череменецкий мужской монастырь.

В 2020 г. пострижен в мантию с наречением имени Рафаил.

В монастыре исполнял послушание просфорника.

10 декабря 2023 г. назначен помощником настоятеля храма Нерукотворного Спаса 9-й Келецко-Берлинской Гвардейской артиллерийской бригады посёлка Городок Ленинградской области.

Царствие Небесное, вечный покой!

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